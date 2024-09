Neue Klubs für Ex-Rapidler Kongolo und Kasanwirjo

Die Sommertransferzeit ist in den meisten Ländern bereits in den allerletzten Zügen und es gibt nahezu täglich mehrere, interessante Übertritte auf der nationalen und...

Die Sommertransferzeit ist in den meisten Ländern bereits in den allerletzten Zügen und es gibt nahezu täglich mehrere, interessante Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne. Wir fassen die neuesten Transfers zusammen – wie immer in kompakten Viererpaketen!

Benedict Scharner

RM, 19, AUT | SKN St. Pölten – > Hellas Verona U20

Benedict Scharner, hochtalentierter Sohn des Ex-ÖFB-Teamspielers Paul Scharner, wechselt nach Italien. Hellas Verona verpflichtete den U19-Nationalspieler und plant ihn vorerst für die U20-Mannschaft in der „Primavera“ ein. Scharner hatte zuletzt sechs Jahre lang die Akademie in St. Pölten durchlaufen und kam auch schon auf 31 Pflichtspieleinsätze für den Zweitligisten, in denen ihm fünf Tore gelangen. Im vergangenen Jahr wurde Scharner auch als möglicher Neuzugang bei der Wiener Austria und beim GAK gehandelt, entscheidet sich nun aber für den nächsten Schritt im Ausland.

Roko Simic

ST, 20, CRO | Cardiff City – > KV Kortrijk

Erst vor wenigen Tagen wechselte Roko Somic um zwei Millionen Euro von Red Bull Salzburg zum englischen Zweitligisten Cardiff City, wo er einen Vierjahresvertrag unterschrieb. Es wurde umgehend bekannt, dass Cardiff den kroatischen Angreifer verleihen will, was sie nun auch tun: Der KV Kortrijk aus Belgien sicherte sich die Dienste des noch 20-Jährigen für eine Saison. Kortrijk gilt diese Saison in Belgien als Abstiegskandidat und hat keine Kaufoption aus den Ex-Salzburger, der für die Roten Bullen in 54 Spielen nur auf sieben Tore und drei Assists kam.

Neraysho Kasanwirjo

RV, 22, NED | Feyenoord Rotterdam – > Glasgow Rangers

In der vergangenen Saison war der niederländische Rechtsverteidiger Neraysho Kasanwirjo an den SK Rapid verliehen. Nachdem er in der laufenden Saison zwei Ligapartien für seinen Besitzerklub Feyenoord bestritt, verlässt er den Verein jetzt ein zweites Mal leihweise und wechselt zu den Glasgow Rangers, die auch eine Kaufoption auf Kasanwirjo halten. Für Rapid hatte der 22-Jährige 28 Partien bestritten und war hauptsächlich als Rechtsverteidiger, aber auch innen und links eingesetzt worden. Zu Saisonbeginn gab es Gerüchte, dass Rapid Kasanwirjo für eine weitere Saison leihen möchte. Der Wechsel zu den Rangers zeigt nun aber, dass es hierfür wohl nie eine Möglichkeit gab.

Terence Kongolo

IV, 30, NED | Fulham FC – > NAC Breda

Zeitgleich mit Kasanwirjo kam auch Terence Kongolo zum SK Rapid und durchlebte eine sehr wechselhafte Saison in grün-weiß. Der niederländische Innenverteidiger flog dreimal mit Rot vom Platz, fiel mit Knöchel- und Hüftproblemen immer wieder aus, zeigte aber in seinen 15 Pflichtspielen, dass er große spielerische Qualität mitbringt. Der häufig verletzte 30-Jährige schließt sich nun dem niederländischen Eredivisie-Aufsteiger NAC Breda an, wo er einen Zweijahresvertrag unterschrieb. Dort wird Kongolo auf zwei weitere Ex-Rapidler treffen: Mit Leo Greiml könnte er ein Innenverteidigerduo bilden und einer seiner Nebenleute könnte der Rechtsverteidiger Martin Koscelník sein.