Die Sommertransferzeit hat nun begonnen und es gibt schon jetzt mehrere Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne. Wir fassen die neuesten Transfers zusammen – wie immer in kompakten Viererpaketen!

Amadou Onana

DM, 22, BEL | Everton FC – > Aston Villa

Nach zwei Jahren bei Everton verlässt der belgische Sechser Amadou Onana die Toffees in Richtung Aston Villa, das eine stolze Ablöse von fast 60 Millionen Euro für den 22-Jährigen bezahlte. Der 17-fache Nationalspieler mit senegalesischen Wurzeln unterschrieb bei den Villans bis 2029. Everton hatte den 195cm großen Mittelfeldspieler im Sommer 2022 um 40 Millionen aus Lille geholt. Onana kam beim englischen Traditionsklub auf 72 Pflichtspiele, erzielte vier Tore und drei Assists. Zuletzt stand Onana auch bei Bayern München hoch im Kurs, das allerdings bei der hohen Ablöse nicht mitkonnte, nachdem man für den Portugiesen Joao Palhinha bereits 51 Millionen ausgab.

Thijs Dallinga

ST, 23, NED | FC Toulouse – > FC Bologna

Der niederländische Angreifer Thijs Dallinga, vergangene Saison noch Torschütze gegen den LASK in der UEFA Europa League, wird kommende Saison in der Champions League zu sehen sein. Der FC Bologna bezahlte 15 Millionen Euro für den 190cm-Mann aus Groningen und machte ihn damit zum drittteuersten Verkauf in der Vereinsgeschichte von Toulouse nach Gignac und Diop. Dallinga, der in seinen zwei Jahren in Toulouse 37 Tore in 86 Spielen erzielte, unterschreibt in Bologna bis Sommer 2028. Beim Posch-Klub wird Dallinga den um 42 Millionen Euro zu Manchester United abgewanderten Joshua Zirkzee ersetzen.

Fisnik Asllani

ST, 21, GER/KOS | TSG 1899 Hoffenheim – > SV Elversberg

Nachdem er zuletzt eine Saison bei der Wiener Austria verbrachte und in 21 Spielen auf fünf Tore und einen Assist kam, wechselt Fisnik Asllani nun leihweise in die zweite deutsche Bundesliga nach Elversberg. Der gebürtige Berliner gehört weiterhin der TSG 1899 Hoffenheim und hat dort noch einen Vertrag bis 2026. In Elversberg soll er im Zuge seiner zweiten Leihe nun den nächsten Schritt in Richtung Bundesliga machen. Die Austria war nicht uninteressiert den Deutsch-Kosovaren für ein weiteres Jahr zu leihen, bekam am Ende aber nicht den Zuschlag.

Stefan Savic

IV, 33, MNE | Atlético Madrid – > Trabzonspor

Der montenegrinische Innenverteidiger Stefan Savic verlässt Atlético Madrid nach neun Jahren und wechselt ablösefrei in die Türkei. Der 74-fache Nationalspieler schließt sich Trabzonspor an, das in der dritten Qualifikationsrunde zur UEFA Europa League der wahrscheinlichste Gegner für den SK Rapid wäre. Beim Dritten der abgelaufenen Süper-Lig-Saison unterschrieb Savic bis Sommer 2027. Für Atlético Madrid kam der Routinier auf 297 Pflichtspiele, nachdem er zuvor bereits Stammspieler bei der Fiorentina war und eine Saison für Manchester City auflief.