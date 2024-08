Neuer Klub für Ex-Rapid-Flop Pavlovic, BVB sichert sich Yan Couto

Die Sommertransferzeit hat nun begonnen und es gibt schon jetzt mehrere Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne. Wir fassen die neuesten Transfers zusammen...

Andrija Pavlovic

ST, 30, SRB | Partizan Belgrad – > Buducnost Podgorica

Bei Rapid war der mittlerweile 30-jährige Angreifer Andrija Pavlovic ein klassischer Transferflop. In 29 Spielen für die Grün-Weißen erzielte der Serbe acht Tore, bereitete vier weitere vor, fiel sonst aber eher durch fragwürdige Verletzungen – wegen denen er auch den Spitznamen „Pain“, also „Schmerz“ bekam – und Leerläufe auf. Nach nur einem Jahr trennte sich Rapid vom Mittelstürmer, verlieh ihn zunächst zu APOEL Nikosia, verkaufte ihn dann billig zu Bröndby, von wo aus er zu Partizan Belgrad weiterzog. In den fünf Jahren seit seinem Rapid-Aus erzielte Pavlovic nur 19 Tore. Die nächste Station für den gebürtigen Belgrader ist nun Montenegro: Pavlovic unterschrieb einen Einjahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr beim Vorjahresdritten Buducnost Podgorica.

Timo Horn

TW, 31, GER | Red Bull Salzburg – > VfL Bochum

Die letzten acht Monate verbrachte der routinierte deutsche Keeper Timo Horn, der 329-mal für den 1. FC Köln zwischen den Pfosten stand, bei Red Bull Salzburg, wo er aber nur drei Spiele absolvierte. Nachdem sein Vertrag nicht verlängert wurde, wechselte Horn nun ablösefrei für zwei Jahre zum VfL Bochum. Beim Bundesligisten wird der 31-Jährige wohl ebenfalls als Nummer Zwei hinter Patrick Drewes, der aus Karlsruhe kam, eingeplant sein, wenngleich man hofft, dass sich ein offener Kampf um das Einserleiberl entwickeln könnte. Zuvor wurde der bisherige Keeper Manuel Riemann wegen Disziplinlosigkeiten suspendiert – mit dem 35-Jährigen planen die Bochumer nicht mehr.

Emile Smith Rowe

OM, 24, ENG | Arsenal FC – > Fulham FC

Mit dem langjährigen Arsenal-Spieler Emile Smith Rowe sicherte sich der Fulham FC seinen Königstransfer für die neue Saison. Der 24-Jährige kostete die Cottagers 32 Millionen Euro, wobei die Ablöse sogar noch auf 40 Millionen anwachsen könnte. Bei Fulham unterschrieb der offensive Mittelfeldspieler einen Vertrag bis 2029 und soll damit auf lange Sicht ein wichtiger „Gerüstspieler“ werden. Smith Rowe, der im Laufe seiner Jugendjahre auch an RB Leipzig und Huddersfield verliehen wurde, bestritt für Arsenal 115 Pflichtspiele, erzielte 18 Tore und 13 Assists, wurde seinem riesigen Talent aber dennoch nie gerecht. Zuletzt war er auch als möglicher Neuzugang bei Oliver Glasners Crystal Palace im Gespräch.

Yan Couto

RV, 22, BRA/POR | Manchester City – > Borussia Dortmund

Vier Jahre ist es mittlerweile her, dass Manchester City mit Yan Couto eines der größten Rechtsverteidigertalente seines Jahrgangs weltweit um sechs Millionen Euro von Coritiba holte. Für die Citizens bestritt der mittlerweile 22-Jährige aber keine einzige Partie. Der vierfache brasilianische Nationalspieler wurde eine Saison an den SC Braga und gleich drei Jahre lang nach Girona verliehen, wo er zu einem echten Klasseverteidiger heranreifte. Die nächste Station für den 168cm großen Rechtsfuß ist nun Borussia Dortmund. Der BVB leiht den portugiesisch-stämmigen Brasilianer vorerst um vier Millionen Euro für eine Saison aus und hat danach eine Kaufpflicht. Dann sollen weitere knapp 20 Millionen Euro nach Manchester fließen. Dortmund musste auf der Rechtsverteidigerposition reagieren, nachdem man zuletzt mit Mateu Morey und Marius Wolf zwei Spieler für diese Position abgab. Zuletzt war auf dieser Position der Norweger Julian Ryerson gesetzt.