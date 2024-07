Neuer Klub für Ex-Rapid-Target Brunes, Ex-Grazer Yeboah in die MLS

Die Sommertransferzeit hat nun begonnen und es gibt schon jetzt mehrere Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne. Wir fassen die neuesten Transfers zusammen...

Die Sommertransferzeit hat nun begonnen und es gibt schon jetzt mehrere Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne. Wir fassen die neuesten Transfers zusammen – wie immer in kompakten Viererpaketen!

Kelvin Yeboah

ST, 24, GHA | CFC Genua – > Minnesota United FC

Seit der ghanaisch-stämmige Italiener Kelvin Yeboah Sturm Graz im Jänner 2022 um kolportierte 6,5 Millionen Euro in Richtung Genua verließ, lief es für den mittlerweile 23-jährigen Angreifer kaum nach Wunsch. In Italien konnte sich Yeboah nicht durchsetzen, kam nur auf einen Treffer und drei Assists in 31 Spielen, weshalb er mehrmals verliehen wurde. Auch in Augsburg und Montpellier war er nur Reservist und lediglich im letzten halben Jahr bei Standard Lüttich war er Stammspieler und traf sechsmal in 14 Spielen. Nun schließt der einstige Sturm- und Wattens-Legionär das Genua-Kapitel ab und wechselt in die USA. Der Minnesota United FC verpflichtet den Italiener fest und bindet ihn bis Jahresende 2027. Yeboahs berühmter Sturmpartner in Minnesota wird der Finne Teemu Pukki sein.

Robin Le Normand

IV, 27, ESP | Real Sociedad – > Atlético Madrid

Der spanische Europameister Robin Le Normand wechselt innerhalb von LaLiga den Klub: Der 27-Jährige, der in Frankreich geboren wurde, verlässt Real Sociedad nach acht Jahren und wechselt um 35 Millionen Euro zu Atlético Madrid, nachdem er für die Basken 221 Pflichtspiele bestritt und sich ins spanische Nationalteam spielte, für das er bisher 17-mal auf dem Platz stand. Le Normand wurde zuletzt auch mit Bayer Leverkusen in Verbindung gebracht und stand bereits letztes Jahr auf dem Zettel von Napoli und Arsenal. Atlético schlug jetzt vor allem deshalb zu, weil man in der bisherigen Transferperiode mit Caglar Söyüncü, Stefan Savic, Gabriel Paulista und Mario Hermoso gleich vier Innenverteidiger abgab. Le Normand ist vorerst der einzige Neuzugang im Team von Diego Simeone, in dem sich aber noch einiges tun wird, bis die Transferzeit zu Ende geht.

Jonatan Braut Brunes

ST, 23, NOR | Oud-Heverlee Leuven – > Rakow Czestochowa

Bevor Rapid den kroatischen Angreifer Dion Beljo verpflichtete, schien Erling Haalands Cousin Jonatan Braut Brunes bereits wie ein fixer Neuzugang in Grün-Weiß. Da es mit dem Transfer nach Hütteldorf aber nichts wurde, schlug nun der polnische Topklub Rakow zu und lieh Brunes für ein Jahr aus. Zudem sicherte sich der Meister von 2023 eine Kaufoption auf den 188cm großen Norweger. Brunes spielte zuletzt ein Jahr bei Leuven in Belgien, wo er in 33 Spielen allerdings nur auf drei Tore und zwei Assists kam. Zuvor, beim norwegischen Klub Strömsgodset, war das Spiel deutlich stärker auf ihn zugeschnitten und er kam auf 14 Tore in 33 Spielen, weshalb Leuven auch 2,6 Millionen Euro Ablöse für den damals 22-Jährigen bezahlte.

Filip Marchwinski

OM, 22, POL | Lech Posen – > US Lecce

Viele Jahre galt der offensive Mittelfeldspieler Filip Marchwinski als eines der größten Talente des polnischen Fußballs und auch als eines der Toptalente seines Jahrgangs weltweit. Vor allem im Alter von 18 Jahren verzückte er zahlreiche Scouts, stand etwa auf der Liste von Borussia Dortmund weit oben. Allerdings stagnierte er einige Jahre lang in seiner Entwicklung und erspielte sich erst in der vergangenen Saison 2023/24 den Status eines echten Leistungsträgers bei seinem bisherigen Klub Lech Posen. In dieser Spielzeit war er mit elf Toren und sechs Assists in 35 Spielen einer der Besten seines Teams. Damit schaffte der beidbeinige Zehner nun endlich den Grundstein für seinen ersten Auslandstransfer: Die US Lecce bezahlte drei Millionen Euro Ablöse und band Marchwinski bis 2028. Der kleine italienische Klub setzte sich dabei unter anderem gegen Champions-League-Starter Bologna durch.