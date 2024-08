Neuer Klub für Ex-Rapidler Fountas, Ex-Linzer Hong in die deutsche Bundesliga

Die Sommertransferzeit neigt sich bereits dem Ende zu und es gibt nahezu täglich mehrere, interessante Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne. Wir fassen...

Die Sommertransferzeit neigt sich bereits dem Ende zu und es gibt nahezu täglich mehrere, interessante Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne. Wir fassen die neuesten Transfers zusammen – wie immer in kompakten Viererpaketen!

Hyun-seok Hong

OM, 25, KOR | KAA Gent – > FSV Mainz 05

Zwei Jahre nachdem der Südkoreaner Hyun-seok Hong den LASK verließ, geht seine Reise weiter in die deutsche Bundesliga. Im August 2022 war Hong um 1,5 Millionen Euro aus Linz ins belgische Gent gewechselt und beim belgischen Topklub konnte der zwölffache Nationalspieler mit 18 Toren und 20 Assists in 104 Spielen auch durchaus überzeugen. Nun schlug der FSV Mainz 05 zu und verpflichtete Hong zum Schnäppchenpreis von vier Millionen Euro, wobei der LASK mit einem Solidaritätsbeitrag in Höhe von etwa 60.000 Euro planen darf. Bei den Mainzern unterzeichnete der Linksfuß, der zuletzt auch als möglicher Neuzugang bei Trabzonspor oder Werder Bremen gehandelt wurde, einen Vierjahresvertrag.

Taxiarchis Fountas

ST, 28, GRE | Trabzonspor – > OFI Kreta

In den letzten Wochen wurde klar, dass der Ex-Rapidler Taxiarchis Fountas bei Trabzonspor keine Zukunft mehr haben würde. Der 28-Jährige wurde daraufhin mit dem Wolfsberger AC, dem griechischen Klub Aris Saloniki und einigen kleineren türkischen Klubs in Verbindung gebracht. Der griechische Angreifer kehrt nun in seine Heimat zurück, allerdings nicht nach Saloniki, sondern zu OFI Kreta, wo er vorerst einen Zweijahresvertrag unterzeichnete. Fountas kommt damit erstmals seit sieben Jahren in seine Heimatliga zurück. Bei Trabzonspor war Fountas nur auf sechs Treffer in 35 Pflichtspielen gekommen und war zuletzt nicht für den Europacup nominiert worden. Seine erfolgreichste Karrierezeit verbrachte er in Wien-Hütteldorf, wo er in 91 Spielen 45-mal traf.

Nordi Mukiele

RV, 26, FRA | Paris Saint-Germain – > Bayer 04 Leverkusen

Nachdem Josip Stanisic nach seiner Leverkusen-Leihe zu den Bayern zurückkehrte, hat der deutsche Meister – spät aber doch – eine Lösung für die Rechtsverteidigerposition gefunden. Die Leverkusener leihen den 26-jährigen Nordi Mukiele von Paris Saint-Germain, das ihn vor zwei Jahren um zwölf Millionen Euro aus Leipzig holte. Für PSG kam Mukiele auf 45 Einsätze und vier Assists, konnte aber kaum überzeugen und nie an seine starken Leipzig-Leistungen anknüpfen. Für die „Werkself“ wird der Franzose leihweise für ein Jahr spielen, Leverkusen besitzt allerdings keine Kaufoption.

Odilon Kossounou

IV, 23, CIV | Bayer 04 Leverkusen – > Atalanta Bergamo

Fast zeitgleich mit der Verpflichtung von Mukiele verlor Leverkusen mit Odilon Kossounou einen Erfolgsgaranten aus der vergangenen Meistersaison. Der 23-jährige Ivorer, der in der Innenverteidigung der „Werkself“ eine echte Bank war, wechselt leihweise und mit Kaufoption zum Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo, der pikanterweise im Finale ausgerechnet Leverkusen besiegte. Wenn Atalanta die Kaufoption auf den Defensivmann ziehen will, werden im kommenden Sommer 25 Millionen Euro fällig. Kossounou wurde zuletzt auch möglicher Neuzugang bei Klubs wie Newcastle United und Crystal Palace, aber auch Bayern, Real Madrid oder Liverpool gehandelt.