Neuer Klub für Manuel Polster, WSG Tirol holt 201cm-Hünen von den Bayern

Die Sommertransferzeit hat nun begonnen und es gibt schon jetzt mehrere Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne. Wir fassen die neuesten Transfers zusammen...

Die Sommertransferzeit hat nun begonnen und es gibt schon jetzt mehrere Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne. Wir fassen die neuesten Transfers zusammen – wie immer in kompakten Viererpaketen!

Can Uzun

OM, 18, TUR/GER | 1. FC Nürnberg – > Eintracht Frankfurt

Der 1. FC Nürnberg freut sich über einen neuen Rekordtransfer: Eintracht Frankfurt eiste das Nürnberger Toptalent Can Uzun aus seinem Vertrag beim „Club“ und ließ sich dies elf Millionen Euro kosten. In Frankfurt unterschrieb der offensive Mittelfeldspieler, der bereits ein Länderspiel für die Türkei bestritt, einen Vertrag bis Sommer 2029. Uzun durchlief in Nürnberg sämtliche Nachwuchsmannschaften und wurde in der vergangenen Saison Stammspieler in der Kampfmannschaft. In 35 Pflichtspielen gelangen ihm dabei 19 Tore und vier Assists, womit er einer der besten deutschen Zweitligaspieler der abgelaufenen Saison war. Zuletzt waren auch Dortmund, die Bayern, Inter Mailand und einige englische Klubs am Toptalent dran.

Archie Gray

ZM, 18, ENG | Leeds United – > Tottenham Hotspur

Erst vor wenigen Wochen berichteten wir in unserer Serie über die größten Nachwuchstalente des Jahrgangs 2006 über den englischen U21-Teamspieler Archie Gray, der zuletzt zum Stammspieler beim Zweitligisten Leeds United wurde. Der 187cm große Achter geht nun den nächsten Schritt in seiner Karriere und unterschrieb bis Sommer 2030 bei Tottenham Hotspur. Die Spurs bezahlten eine stolze Ablöse von 41,2 Millionen Euro für das englische Supertalent, was Gray nach Rio Ferdinand, Kalvin Phillips und Raphinha zum viertteuersten Leeds-Verkauf der Vereinsgeschichte macht. Im Gegenzug holte Leeds mit dem Waliser Joe Rodon einen Tottenham-Innenverteidiger um 11,8 Millionen Euro.

Manuel Polster

LA, 21, AUT | FK Austria Wien – > Lausanne-Sport

Bei der Wiener Austria fiel Manuel Polster in der vergangenen Saison in Ungnade und wurde nach der 0:3-Niederlage im Derby suspendiert. Ab März bestritt der U21-Teamspieler nur noch zwei Spiele für die Austria. Insgesamt kam er in der Saison 2023/24 auf ein Tor und fünf Assists in 29 Partien. Nun hat der Linksaußen in der Schweiz einen neuen Klub gefunden: Polster wechselt für drei Jahre zum FC Lausanne-Sport, der in der vergangenen Saison Zehnter wurde und damit den Klassenerhalt schaffte. Der Klub wird seit zwei Jahren vom kurzzeitigen Altach-Coach Ludovic Magnin betreut. Polster wird in Lausanne unter anderem mit dem Ex-Salzburger Antoine Bernede zusammenspielen.

Jamie Lawrence

IV, 21, GER | FC Bayern München – > WSG Tirol

Die WSG Tirol verstärkt ihre Defensive mit dem 201cm großen Innenverteidiger und deutschen U20-Nationalspieler Jamie Lawrence. Der nigerianisch-stämmige Deutsche durchlief den Nachwuchs des FC Bayern München und war zuletzt zwei Jahre nach Magdeburg verliehen, wo er in 38 Spielen zum Einsatz kam. Für die Bayern absolvierte er zudem zwei Saisonen für die zweite Mannschaft, saß für die Kampfmannschaft einmal auf der Bank, kam aber auf keinen Bundesligaeinsatz. Lawrence ist bei der WSG der fünfte Neuzugang nach Tobias Anselm, Lukas Hinterseer, Quincy Butler und Alexander Eckmayr. In der Innenverteidigung hatte man noch dringenden Aufrüstungsbedarf, nachdem Felix Bacher und Dominik Stumberger den Klub verließen.