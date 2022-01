Neuer Klub für Thorsten Fink, Aston Villa leiht sensationell Coutinho

Die Wintertransferzeit 2021/22 hat begonnen und bereits jetzt wurden einige Winterübertritte fixiert. Wir fassen die aktuellsten Transfers der nationalen und internationalen Fußballbühne kompakt zusammen!...

Sámuel Major

RV, 19, HUN | FC Liefering – > Admira Wacker Mödling

Nach 4 ½ Jahren im Nachwuchs von Anif und Salzburg wagt sich das ungarische Talent Sámuel Major an eine neue Aufgabe. Der Rechtsverteidiger, der morgen seinen 20. Geburtstag feiert, unterschreibt einen langfristigen Vertrag bei der Admira und verlässt den FC Liefering damit nach 35 Zweitligaspielen. Der ungarische U21-Teamspieler soll den Konkurrenzkampf auf der rechten Abwehrseite der Admira anheizen und wird damit erster Konkurrent für Stephan Zwierschitz. Die beiden Rechtsverteidiger Stephan Auer und Julian Buchta wurden von der Admira freigestellt und können sich einen neuen Verein suchen.

Kieran Trippier

RV, 31, ENG | Atlético Madrid – > Newcastle United

Nach 2 ½ Jahren ist der britische Rechtsverteidiger Kieran Trippier zurück in der Premier League. Der 35-fache Nationalspieler und Freistoßspezialist unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2024 bei Newcastle United und kostet die Magpies 15 Millionen Euro Ablöse. Trippier bestritt zuletzt 86 Spiele für Atlético Madrid, in denen er elf Assists beisteuerte. Der Routinier wurde zuletzt auch mit einem möglichen Wechsel zum Arsenal FC in Verbindung gebracht, was aufgrund seiner Tottenham-Vergangenheit durchaus pikant gewesen wäre.

Philippe Coutinho

OM, 29, BRA | FC Barcelona – > Aston Villa

Es ist schon ein kurioser Transfer, den der 29-jährige Brasilianer Philippe Coutinho vollzog. Auf den Tag genau vor vier Jahren wechselte der Spielmacher um 135 Millionen Euro von Liverpool zum FC Barcelona. Nur 1 ½ Jahre später verlieh Barcelona den gefloppten, 63-fachen Teamspieler für ein Jahr an die Bayern, wo er aber trotz 20 Scorerpunkten in 38 Spielen nur bedingt zu überzeugen wusste. Nun verleiht Barcelona den in Rio de Janeiro geborenen, einstigen Top-Star an Aston Villa. Ein Wechsel, wie er erst vor vier Jahren so gut wie unmöglich wirkte. Die Villans, die sich damit gegen Arsenal, Everton, den AC Milan, aber auch Flamengo Rio durchsetzten, halten zudem eine Kaufoption auf Coutinho. Der teuerste Wintertransfer der Fußballgeschichte trägt nun also mindestens ein halbes Jahr „claret and blue“ – das Gehalt teilen sich Barca und Villa.

Thorsten Fink

TR, 54, GER | vereinslos – > FC Riga

Der ehemalige Austria-Trainer Thorsten Fink geht wohl erstmals seit seiner Zeit in Basel vor zehn Jahren wieder auf die Jagd nach einem Meistertitel. Der 54-Jährige unterschreibt beim FC Riga, in der abgelaufenen Saison Vierter in Lettlands höchster Spielklasse. Seit Fink die Austria vor knapp vier Jahren verließ, trainierte er erfolglos die Grasshoppers aus Zürich, sowie den japanischen Klub Vissel Kobe, wo er unter anderem Andrés Iniesta trainierte. Der erst 2014 gegründete, dreifache lettische Meister ist in der kommenden Saison wohl gewillt auch verstärkt in die Mannschaft zu investieren, um die schwache Saison 2021 nur als Ausrutscher deklarieren zu können.