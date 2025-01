Neymar kehrt zur Jugendliebe zurück, Berisha zurück in Augsburg

Die Wintertransferzeit der Saison 2024/25 läuft und täglich werden die neuesten Übertritte von den Vereinen bekanntgegeben. Wie immer liefern wir euch in einem kompakten...

Die Wintertransferzeit der Saison 2024/25 läuft und täglich werden die neuesten Übertritte von den Vereinen bekanntgegeben. Wie immer liefern wir euch in einem kompakten Viererpaket die neuesten Transfers und erklären kurz und bündig, wie es zum Wechsel gekommen ist.

Mergim Berisha

ST, 26, GER | TSG 1899 Hoffenheim – > FC Augsburg

Im Sommer 2023 bezahlte die TSG Hoffenheim stolze 14 Millionen Euro, um Mergim Berisha aus seinem Augsburg-Vertrag loszueisen. 1 ½ Jahre später kehrt der Ex-Salzburger vorerst leihweise, aber mit Kaufoption nach Augsburg zurück. Die Kaufoption für den 26-Jährigen soll dabei etwa acht Millionen Euro betragen. Berisha floppte in Hoffenheim, kam in 24 Spielen gerade mal auf ein Tor und einen Assist. In der Ilzer-Elf wurde zuletzt nicht nur Gift Orban fürs Sturm-Zentrum verpflichtet, man beorderte auch Erencan Yardimci von seiner Leihe mit Sturm Graz zurück und zog David Mokwa aus der zweiten Mannschaft hoch.

Maurides

ST, 30, BRA | FC St. Pauli – > Debreceni VSC

Vor genau sechs Jahren war der brasilianische Angreifer Maurides bereits beim Medizincheck beim SK Rapid. Doch der heute 30-Jährige fiel durch, befand sich in einem schrecklichen körperlichen Zustand und ließ die Verantwortlichen damals vor allem wegen seines enormen Übergewichts die Hände zusammenschlagen. Danach kickte Maurides in China und Südkorea, sowie beim polnischen Klub Radom Radomiak, ehe er vor zwei Jahren zum FC St. Pauli wechselte. Für die Hamburger bestritt er 17 Partien, sammelte aber keine Scorerpunkte. Nun wird der Brasilianer nach Ungarn an den Debreceni VSC verliehen, wo er – schlussendlich doch noch – Teamkollege von Maximilian Hofmann wird.

Franz Stolz

TW, 23, AUT | Genua CFC – > Rapid Bukarest

Vor einem Jahr holte der Genua CFC den talentierten Torhüter Franz Stolz um 250.000 Euro aus St. Pölten. Der Steirer saß in der Serie A zwar achtmal auf der Bank des Traditionsklubs, kam aber zu keinen Einsätzen. Um ihm Spielpraxis zu verschaffen, wird Stolz nun für den Rest der Saison an Rapid Bukarest verliehen. Der Klub bei dem der 40-jährige Altinternationale Cristian Sapunaru Kapitän ist, liegt in der rumänischen Liga derzeit auf dem sechsten Rang, schielt allerdings nach oben und hat nur sechs Punkte Rückstand auf die Tabellenspitze.

Neymar

LA, 32, BRA | Al-Hilal – > FC Santos

90 Millionen Euro bezahlte der saudische Klub Al-Hilal vor 1 ½ Jahren, um den 128-fachen brasilianischen Teamspieler Neymar in die Wüste zu holen. Aber nach wenigen Monaten riss beim Feintechniker das Kreuzband und er fiel für ein Jahr aus. Eine weitere Oberschenkelverletzung und schließlich Trainingsrückstand und ein schlechter Fitnesszustand sorgten dafür, dass Neymar nur sieben Spiele für Al-Hilal bestritt, in denen er auf ein Tor und drei Assists kam. Nun durfte der Linksaußen Saudi-Arabien ablösefrei verlassen und schließt sich seinem Jugendklub Santos an, der ihn einst – im Sommer 2013 – um 88 Millionen Euro an den FC Barcelona verkaufte. Zuletzt wurde auch über einen Wechsel des einstigen Megastars in die USA gemunkelt, aber Neymar entschied sich schlussendlich für eine Rückkehr nach Hause.