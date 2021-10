ÖFB-Gegner: Nur Real Sociedad gewinnt, Dinamo Zagreb zeigt Moral

Vor der intensiven Europacupwoche sehen wir uns an, wie die Gegner der ÖFB-Klubs abschnitten. Unterstützt von den Trenddaten und Statistiken von Overlyzer zeigen wir,...

Vor der intensiven Europacupwoche sehen wir uns an, wie die Gegner der ÖFB-Klubs abschnitten. Unterstützt von den Trenddaten und Statistiken von Overlyzer zeigen wir, wie die Spiele der nächsten Prüfsteine verliefen.

Dritte Niederlage in Serie: Wolfsburg unterliegt Union Berlin

Der VfL Wolfsburg muss am Mittwochabend nach Salzburg und zeigte zuletzt in der deutschen Bundesliga einen Abwärtstrend. Nach Niederlagen gegen Hoffenheim und Mönchengladbach setzte es auswärts bei Union Berlin ein 0:2 und damit die dritte Niederlage in Serie. In einer insgesamt schwachen Partie plätscherte die erste Halbzeit so dahin, ehe das Führungstor von Taiwo Awoniyi zu Beginn der zweiten Halbzeit die Wolfsburger ein wenig wachrüttelte. Die Mannschaft von Mark van Bommel, die im 4-2-3-1 auflief, wurde nach dem Rückstand etwas aktiver, bekam aber in der Schlussphase durch Sheraldo Becker den Todesstoß versetzt.

Rapid-Gegner Dinamo Zagreb von 0:3 auf 3:3

Ebenfalls die erste Halbzeit hat Rapid-Gegner Dinamo Zagreb verschlafen. Auswärts beim bisherigen Tabellenführer Rijeka sorgte ein Doppelpack von Josip Drmic und ein weiterer Treffer von Darko Velkovski für einen sensationellen 0:3-Pausenrückstand. Aber der kroatische Meister schlug zurück: Trainer Damir Krznar vollzog zur Halbzeit einen Dreifachwechsel und zwei Elfmetertore von Bruno Petkovic, einem der besten Dinamo-Spieler der letzten Monate, ließ den leichten Favoriten wieder herankommen. Acht Minuten vor Schluss war es Komnen Andric, der sogar noch den Ausgleich erzielte. Angesichts der Druckverhältnisse in der zweiten Halbzeit durchaus verdient. Der neue Tabellenführer heißt damit Osijek, das an beiden Teams vorbeiziehen konnte.

Nach 1:0 über Mallorca: Sturm trifft auf den spanischen Leader

Für Sturm Graz geht es am Donnerstagabend gegen den Tabellenführer von LaLiga. Mit einem 1:0-Sieg über den RCD Mallorca schob sich Real Sociedad an die Spitze der spanischen Liga, wenngleich die Verfolger Real Madrid, Sevilla und Atlético Madrid – allesamt drei Punkte hinten nach – ein Spiel weniger haben als die Basken. Der Sieg gegen die Mallorciner war allerdings hart erkämpft: Ohne die verletzten Rico, Monreal, Illarramendi, Guridi, Barrenetxea, Carlos Fernández und Top-Star Mikel Oyarzabal war man in der ersten Halbzeit nur phasenweise die bessere Mannschaft und musste kurz vor der Pause eine gelb-rote Karte für Linksverteidiger Aihen Muñoz verkraften. In der zweiten Hälfte drängte Mallorca auf den Lucky Punch, der aber schließlich Real Sociedad gelang: Der eingewechselte Julen Lobete sorgte in der 90. Minute für den Siegtreffer des allgemein weitgehend minimalistisch agierenden Sturm-Gegners.

LASK-Gegner Alashkert weiter in der Krise

Sowohl Maccabi Tel-Aviv, als auch HJK Helsinki schossen gegen den armenischen Vertreter Alashkert je vier Tore. Und auch für den LASK sollte das Auswärtsspiel in Armenien eine gute Gelegenheit sein, um sich aus der Krise zu schießen. Auswärts gegen Pyunik Yerevan kam das Team mit dem ungefährlichsten Sturm der armenischen Liga nicht über ein 1:1 hinaus. In sieben Partien erzielte das Team des Serben Milan Milanovic nur fünf Tore und liegt derzeit auf dem neunten und damit vorletzten Platz der Liga. Der bislang einzige Saisonsieg gelang Alashkert gegen den bis zum vergangenen Wochenende punktelosen Letzten ZSKA Yerevan. Auch beim 1:1 bei Pyunik hatte man reichlich Glück: Der Ausgleich durch Innenverteidiger Taron Voskanyan fiel erst in der Nachspielzeit.