ÖFB-Keeper Stojanovic nach England, Admira leiht Südkoreaner aus Liefering

Die Wintertransferperiode 2020 ist im Gange und wir informieren euch im Zuge unserer Transferupdates wieder regelmäßig über die interessantesten Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne.

Patryk Klimala

ST, 21, POL | Jagiellonia Bialystok – > Celtic Glasgow

Celtic verstärkt seinen Angriff mit dem polnischen Talent und U21-Teamspieler Patryk Klimala. In der laufenden Saison hat der 21-Jährige sieben Tore und drei Assists für den polnischen Klub Jagiellonia Bialystok beigesteuert. Um den Polen bis Sommer 2024 zu binden, legte Celtic nun vier Millionen Euro auf den Tisch. Im SFA Cup gegen Partick Thistle feierte Klimala bereits ein elfminütiges Debüt für die Hoops. Schlechte Nachrichten sind die Verpflichtung Klimalas für den einstigen Wunschspieler von Fredy Bickel beim SK Rapid: Der ivorische Angreifer Vakoun Issouf Bayo brachte es in der laufenden Saison in allen Bewerben auf 330 Einsatzminuten, einen Treffer und einen Assist. Nach Klimalas Verpflichtung dürfte er aber praktisch keine Chancen mehr bekommen.

Youssef en-Nesyri

ST, 22, MOR | CD Leganés – > FC Sevilla

Der 21-fache marokkanische Teamspieler Youssef en-Nesyri schließt sich dem FC Sevilla an. Der wuchtige Mittelstürmer kostete die Sevillenos stolze 20 Millionen Euro Ablöse. Erst vor 1 ½ Jahren war en-Nesyri um sechs Millionen von Málaga zu Leganés gewechselt. Für Leganés erzielte der 22-Jährige in 53 Partien 15 Tore, traf in der abgelaufenen Saison unter anderem gegen Sevilla. En-Nesyri unterzeichnete einen Vertrag bis Sommer 2025.

Dejan Stojanovic

TW, 26, AUT | FC St.Gallen – > FC Middlesbrough

Österreich hat einen neuen England-Legionär: Der Vorarlberger Torhüter Dejan Stojanovic wechselt um eine Million Euro von St.Gallen nach Middlesbrough. Der mazedonisch-stämmige Feldkircher spielte seit Sommer 2016 in St.Gallen und war dort ein äußerst sicherer Rückhalt und über längere Zeit einer der besten Keeper der Liga. Zuvor hütete Stojanovic in Italien für Bologna und Crotone das Tor, zeigte gute Ansätze, kassierte aber auch das eine oder andere „Steirertor“. Mittlerweile gilt der Keeper aber einerseits als äußerst sicherer Rückhalt, andererseits auch als ausgezeichneter Fußballer. Bei „Boro“ unterzeichnete Stojanovic einen Vertrag bis Sommer 2023.

Jung-min Kim

ZM, 20, KOR | FC Liefering – > Admira Wacker Mödling

Die Admira verstärkt ihr zentrales Mittelfeld leihweise mit dem Südkoreaner Jung-min Kim. Der 20-Jährige steht seit zwei Jahren in Salzburg unter Vertrag, spielte aber bisher nur für den FC Liefering. In der laufenden Saison erzielte er zwei Tore und zwei Assists in elf Zweitligapartien. Bereits im Jahr 2018 debütierte Kim im südkoreanischen Nationalteam, es blieb bis heute aber nur bei einem Einsatz. Bei Salzburg bzw. Liefering hat Kim noch einen Vertrag bis 2022. Die Admira schaffte es nun, den Asiaten bis zum Sommer 2021, also für 1 ½ Saisonen auszuleihen.