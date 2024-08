Olmo-Rückkehr nach Barcelona fix, Ex-Austria-Flop wechselt nach Schottland

Die Sommertransferzeit hat nun begonnen und es gibt schon jetzt mehrere Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne. Wir fassen die neuesten Transfers zusammen...

Billy Koumetio

IV, 21, FRA | Liverpool FC – > Dundee FC

Im Herbst 2022 spielte der französische Innenverteidiger Billy Koumetio, der zuvor in der Reserve des FC Liverpool kickte, ein halbes Jahr leihweise für die Wiener Austria, wo er auf elf Pflichtspieleinsätze kam, aber eher mit Fehlern und Unsicherheiten auffiel. Später wurde Koumetio auch an den französischen Zweitligisten Dunkerque und den englischen Klub Blackburn verliehen, wo er aber ebenfalls nur Reservist war und insgesamt nur auf neun Einsätze kam. Nun verlässt der 195cm große Linksfuß die „Reds“ fix und wechselt nach Schottland. Der Dundee FC holte den 21-Jährigen für zwei Jahre und verhalf ihm am gestrigen zweiten Spieltag der schottischen Premiership auch schon zu einem 20-minütigen Debüt.

David de Gea

TW, 33, ESP | vereinslos – > AC Fiorentina

Nach einjähriger Vereinslosigkeit versucht der 45-fache spanische Teamtorhüter David de Gea seiner Karriere in Florenz einen neuen Kick zu verleihen. Der 33-Jährige unterschrieb für ein Jahr mit Option auf eine weitere Saison bei der AC Fiorentina. De Gea spielte von 2011 bis 2023 für Manchester United, kam für die Red Devils auf 545 Pflichtspieleinsätze und soll am Ende 20 Millionen Euro brutto im Jahr verdient haben. Da kaum ein Klub mit seinen Gehaltsforderungen mitkam, war De Gea nun ein ganzes Jahr vereinslos. Bei der Fiorentina soll er nun drei Millionen Euro brutto im Jahr verdienen. Sein Ziel, wieder in der Champions League zu spielen, wird er aber auch in Florenz – zumindest kurzfristig – nicht erreichen.

Dani Olmo

OM, 26, ESP | RB Leipzig – > FC Barcelona

Nach seiner großartigen Europameisterschaft erfüllt sich der 26-jährige Dani Olmo seinen Traum und kehrt nach zehnjähriger Absenz zu „seinem“ FC Barcelona zurück. Einst wechselte Olmo direkt aus „La Masia“ zu Dinamo Zagreb, wo er seine ersten Schritte als Profi machte und im Jänner 2020 um 34 Millionen Euro (inklusive der bereits zugerechneten Weiterverkaufsbeteiligung) nach Leipzig wechselte, wo er ebenfalls zu einer der schillerndsten Figuren des Kaders avancierte. In 148 Spielen für den Bundesligisten kam Olmo auf 29 Tore und 34 Assists. Der FC Barcelona holte den verlorenen Sohn nun um 55 Millionen Euro nach Hause und stattete ihn mit einem Vertrag bis 2030 aus. Am Europameister sollen zuletzt auch Man City, Liverpool, Bayern und Atlético Madrid dran gewesen sein. Olmo machte aber nie einen Hehl daraus, dass sein klares Ziel Barcelona sei.

Alexis Sánchez

ST, 35, CHL | Inter Mailand – > Udinese Calcio

Für den 166-fachen chilenischen Nationalspieler Alexis Sánchez ist es wohl wie eine Heimkehr: Nach einem zumindest individuell erfolglosen Gastspiel bei Inter Mailand, das sich insgesamt über vier Jahre zog und von einer zwischenzeitlichen Leihe nach Marseille unterbrochen wurde, wechselt der 169cm große Angreifer wieder zu Udinese, das seine erste Station in Europa war. Sánchez war im Jahr 2006 aus Chile nach Udine gewechselt und sofort nach Chile und später Argentinien verliehen worden, ehe er ab 2008 auch für Udinese spielte. Drei Saisonen und starke Leistungen später folgte für den quirligen Stürmer ein 26-Millionen-Euro-Transfer zum FC Barcelona und in weiterer Folge spielte der mittlerweile 35-Jährige auch für Arsenal und Manchester United, wo er insgesamt in fünf Premier-League-Jahren auf 63 Tore und 31 Assists kam. Bei Udinese unterzeichnete der Chilene nun einen Zweijahresvertrag.