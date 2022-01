Peter Zulj leihweise nach Ungarn, ältester Spieler der Welt hat noch nicht genug

Die Wintertransferzeit 2021/22 hat begonnen und bereits jetzt wurden einige Winterübertritte fixiert. Wir fassen die aktuellsten Transfers der nationalen und internationalen Fußballbühne kompakt zusammen!...

Kazuyoshi Miura

ST, 54, JPN | Yokohama FC – > Suzuka Point Getters

Man nennt ihn nur „King Kazu“ und er ist als ältester, aktiver Fußballprofi der Welt bekannt. Kazuyoshi Miura hat noch immer nicht genug und wechselt nun zum japanischen Viertligisten, wo sein Bruder Yasutoshi Miura Trainer ist. Miura begann seine Profikarriere im Jahr 1982 und ging bereits 16-jährig alleine nach Brasilien, wo er den wahren Fußball kennen- und erlernen wollte. Erst acht Jahre später wechselte er zurück nach Japan. Mit Ausnahme von halbjährigen Engagements beim CFC Genua, Sydney FC und Dinamo Zagreb spielte er durchgehend in Japan. Sein Debüt im Nationalteam gab Miura im Jahr 1990, seine letzte Partie für Japan liegt ebenfalls bereits 22 Jahre zurück. Zuletzt spielte der Stürmer 16 aufeinanderfolgende Saisonen beim Yokohama FC. Nun wurde er an Suzuka abgegeben – vorerst leihweise.

Peter Zulj

ZM, 28, AUT | Istanbul Basaksehir – > MOL Fehervar FC

Seit Peter Zulj den SK Sturm Graz vor drei Jahren verließ, wurde der elffache A-Teamspieler nirgendwo so richtig glücklich. Bei Anderlecht zeigte er zwar gute Ansätze, wurde aber bald aus der Mannschaft gespielt. Sein Leihhalbjahr bei Göztepe verlief etwas besser, aber unumstrittener Stammspieler war der Achter dennoch nicht. Seit vergangenem Sommer spielte Zulj für Istanbul Basaksehir, wo er aber nur zweimal von Beginn an spielte und fünfmal eingewechselt wurde. Scorerpunkte sammelte er dabei keine. Nun wechselt Zulj leihweise nach Ungarn und schließt sich bis zum Saisonende dem MOL Fehervar FC an. Die Rot-Blauen haben derzeit sechs Punkte Rückstand auf Tabellenführer Ferencvaros und könnten sogar noch ein Wörtchen um den Titel mitsprechen.

Marvin Friedrich

IV, 26, GER | Union Berlin – > Borussia Mönchengladbach

Adi Hütters Gladbacher sichern sich den Innenverteidiger Marvin Friedrich von Union Berlin. In den letzten vier Jahren absolvierte der einstige Augsburg- und Schalke-Spieler 141 Partien für die Eisernen und avancierte immer mehr zu einer Bank in der Abwehr der Hauptstädter. Nun unterschrieb der gebürtige Hesse einen Vertrag bis 2026 bei den Fohlen, wo er Teamkollege von Hannes Wolf und Stefan Lainer wird und sich etwa mit Jantschke, Elvedi und Ginter um einen Platz in der Gladbacher Dreierkette matchen wird. Eine Ablösesumme ist bis dato nicht bekannt, soll sich aber etwa um die zehn Millionen Euro bewegen.

Ivan Kardum

TW, 34, CRO | Suduva Marijampole – > FCM Traiskirchen

Nach sechs Saisonen als Stammtorhüter bei Suduva Marijampole in Litauen wechselt Ivan Kardum ein zweites Mal nach Österreich. Für den Kroaten ist es eine Rückkehr nach 7 ½ Jahren: Zwischen 2012 und 2014 stand der Keeper bei der Wiener Austria unter Vertrag, kam für die Violetten aber nur zu zwei Einsätzen. Nun heuert Kardum beim Regionalliga-Ost-Mittelständler Traiskirchen an, der aktuell von Zeljko Radovic betreut wird. Mit Bajrami, Petlach und Entrup haben die Niederösterreicher auch einige Ex-Bundesliga-Kicker in ihren Reihen.