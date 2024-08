Playoff-Auslosung: Das sind die möglichen Gegner der ÖFB-Starter!

Bereits heute werden die Europacup-Playoffs ausgelost. Die UEFA hat die Topf-Einteilung bekanntgegeben und die österreichischen Klubs kennen daher ihre Gegner – der SK Rapid...

Bereits heute werden die Europacup-Playoffs ausgelost. Die UEFA hat die Topf-Einteilung bekanntgegeben und die österreichischen Klubs kennen daher ihre Gegner – der SK Rapid sogar für sämtliche Eventualitäten, also für die Fälle eines Aufstiegs gegen Trabzonspor oder ein Umsteigen in die Conference League.

Schwierige, aber nicht unlösbare EL-Aufgaben für Rapid

Wenn Rapid das Drittrundenduell gegen Trabzonspor übersteht, geht es für die Hütteldorfer ins Playoff der UEFA Europa League. Für dieses Playoff wäre Rapid knapp ungesetzt, weshalb man wohl einen schwierigen Gegner ziehen würde. Rapid wird eine von vier Paarungen ziehen:

Sieger aus:

SC Braga (POR) vs. Servette Genf (SUI)

Molde FK (NOR) vs. Cercle Brügge (BEL)

Kryvbas Krivyi Rih (UKR) vs. Viktoria Pilsen (CZE)

oder Verlierer aus:

FC Midtjylland (DEN) vs. Ferencvaros (HUN)

Rapid würde sich hier also einige Top-Gegner ersparen, allerdings sind immer noch einige Kapazunder im Rennen – etwa Portugals Vorjahresvierter Braga. Mit Teams wie Molde oder Viktoria Pilsen verbindet Rapid zudem eine jüngere Europacupgeschichte.

Breite Palette bei Ausscheiden gegen Trabzonspor

Falls Rapid gegen Trabzonspor ausscheidet, würde man als gesetzte Mannschaft ins Playoff der UEFA Conference League umsteigen. Dort sind naturgemäß machbarere Lose zu ziehen, allerdings könnte man auch hier auf schwierige Gegner treffen. In diesem Fall sind fünf Paarungen für Rapid von Interesse:

Sieger aus:

NK Osijek (CRO) vs. PFC Zira (AZE)

Kilmarnock (SCO) vs. Tromsö IL (NOR)

FC St. Gallen (SUI) vs. Slask Wroclaw (POL)

BK Häcken (SWE) vs. Paide Linnameeskond (EST)

oder Verlierer aus:

Panathinaikos Athen (GRE) vs. Ajax Amsterdam (NED)

Hier wäre vor allem der unterlegene Gegner aus der Europa League Quali ein harter Brocken. Panathinaikos und Ajax sind in dieser Topfeinteilung mit Sicherheit die schwierigsten Lose. Weiters darf man auch St. Gallen und den polnischen Vizemeister Slask Wroclaw nicht unterschätzen. Auch Osijek, Ex-Klub von Rapids Speerspitze Dion Beljo, wäre ein unangenehmes Los auf dem Weg in eine Gruppenphase.

LASK mit Glück bei der Topfeinteilung

Der LASK wiederum hat eine europäische Gruppenphase bereits fix. Die Linzer spielen im Playoff um den Einzug in die UEFA Europa League, würden bei einem Ausscheiden aber in die Conference League umsteigen. Der Vorjahresdritte der Bundesliga wird im EL-Playoff eines der folgenden Teams bekommen:

Sieger aus:

NK Celje (SVN) vs. Shamrock Rovers (IRL)

UE Santa Coloma (AND) vs. Rigas Futbola Skola (LAT)

oder Verlierer aus:

Sparta Prag (CZE) vs. FCSB (ROM)

oder:

TSC Backa Topola (SRB)

Hier ist sichtbar, wie wichtig es ist, im Playoff gesetzt sein. Der LASK hat nach guten Europacupsaisonen einen hohen Klubkoeffizienten und wird demnach voraussichtlich ein machbares Los bekommen, wobei auch hier der unterlegene Gegner aus der Champions-League-Qualifikation, also Sparta Prag oder FCSB aus Rumänien das schwierigste Los wäre. Die Linzer könnten es aber auch mit einem Gegner aus Andorra, Lettland, Slowenien, Irland oder Serbien zu tun bekommen.

Salzburg mit schwerem Gegner, aber keinem absoluten Spitzenteam

Bereits um 12 Uhr wird das Playoff zur UEFA Champions League ausgelost, was für Vizemeister Red Bull Salzburg von Interesse ist. Die Salzburger sind in diesem Playoff ungesetzt und hätten im Falle eines Weiterkommens gegen den niederländischen Klub Twente Enschede nur wenige mögliche Gegner. Diese wären:

Sieger aus:

Dynamo Kyiv (UKR) vs. Glasgow Rangers (SCO)

Slavia Prag (CZE) vs. Union Saint-Gilloise (BEL)

Demnach sind alle Gegner durchaus unangenehm, aber nicht unbesiegbar. Die ganz großen Kapazunder fallen hier derzeit weg. Vergangenes Jahr noch konnte man in dieser Runde etwa auf PSV oder Benfica treffen.

Im Falle eines Ausscheidens gegen Twente – oder auch im Playoff – geht es für Salzburg direkt weiter in die Gruppenphase der UEFA Europa League.

Die Auslosungen finden heute um 12, 13 und 14 Uhr statt!