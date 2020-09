Premier-League-Aufsteiger holt Ivanovic, LASK verpflichtet jungen Kolumbianer

Die Sommertransferzeit 2020 ist in vollem Gange. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich. Baptiste...

Die Sommertransferzeit 2020 ist in vollem Gange. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich.

Baptiste Santamaria

DM, 25, FRA | SCO Angers – > SC Freiburg

Der SC Freburg tätigt erstmalig in der Vereinsgeschichte einen Transfer mit achtstelliger Ablösesumme. Bisher war die Verpflichtung des türkischen Abwehrspielers Caglar Söyüncü mit knapp acht Millionen Euro der teuerste Transfer der Vereinsgeschichte – der französische Sechser Baptiste Santamaria kostet die Breisgauer zehn Millionen und soll langfristig das Mittelfeld des ewigen Underdogs aufwerten. Der Defensivmann war zuletzt vier Jahre lang Stammspieler bei Angers, wo er 149 Spiele bestritt und zu einem wichtigen Stabilisator vor der Abwehr wurde. Die Freiburger hatten zuletzt mit den Verkäufen von Waldschmidt, Koch und Schwolow 36 Millionen Euro eingenommen.

Fredy Valencia

DM, 19, COL | Boca Juniors de Cali – > LASK / FC Juniors OÖ

In der jüngeren Vergangenheit verpflichtete der LASK immer wieder hoffnungsvolle Talente aus Lateinamerika. Nun übersiedelt ein talentierter Kolumbianer fürs defensive Mittelfeld nach Linz. Fredy Valencia kommt vom Zweitligisten Boca Juniors de Cali und unterschrieb gleich einen Vierjahresvertrag. Der Sechser wird anfänglich in der 2. Liga für den FC Juniors OÖ auflaufen.

Branislav Ivanovic

IV, 36, SRB | Zenit St. Petersburg – > West Bromwich Albion

Premier-League-Aufsteiger West Bromwich verstärkt sich zumindest für eine Saison mit geballter Routine: Der 105-fache serbische Teamspieler Branislav Ivanovic kommt aus St. Petersburg, wo er zuletzt 3 1/2 Jahre verbrachte. Die längste Zeit seiner Karriere spielte Ivanovic für den FC Chelsea, mit dem er nicht nur dreimal englischer Meister wurde und die Champions League gewann, sondern auch in 261 Premier-League-Partien auf dem Platz stand. Der mittlerweile 36-Jährige war zuletzt auch als Neuzugang beim FC Everton im Gespräch, entschied sich nun aber für „WBA“.

Immanuel Pherai

OM, 19, NED | Borussia Dortmund – > PFC Zwolle

In der Vorbereitung auf die neue Saison lieferte der 19-jährige Immanuel Pherai in Testspielen mehrere Talentproben beim BVB ab. Ein Platz in der Kampfmannschaft ist für den von Starberater Mino Raiola betreuten Niederländer mit Wurzeln in Surinam aber noch zu weit weg, weshalb er nun für eine Saison verliehen wird. Pherai, der bisher zu keinen Einsätzen in der „Ersten“ der Dortmunder kam, schließt sich dem niederländischen Ausbildungsklub Zwolle an, der in den letzten Saisonen immer wieder mit Sensationen und 2014 einer Europacupteilnahme auffiel.