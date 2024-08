PSG fixiert Pacho-Transfer, Ex-Rapid-Target nach Tschetschenien

Die Sommertransferzeit hat nun begonnen und es gibt schon jetzt mehrere Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne. Wir fassen die neuesten Transfers zusammen...

Maksym Samorodov

LA, 22, KAZ | FK Aktobe – > Akhmat Grozny

Marco Grüll schnürte noch seine Schuhe für Rapid, da war der Kasache Makysm Samorodov schon ein Kandidat für seine Nachfolge in Grün-Weiß. Der 22-Jährige war wohl der erste Name aus dem Ausland, der als Kandidat, Grüll zu ersetzen, in den Medien aufkam. Das Gerücht hielt sich hartnäckig und etwas später soll auch Meister Sturm Graz an einer Verpflichtung interessiert gewesen sein. Für Aktobe war der Linksaußen auf 24 Tore und 19 Assists in 120 Spielen gekommen. Nun wechselt der 17-fache kasachische Nationalspieler aber nach Tschetschenien: Der russische Erstligist Akhmat Grozny bezahlte eine Million Euro Ablöse für Samorodov und stattete ihn mit einem Vertrag bis 2028 aus.

Aarón Anselmino

IV, 19, ARG | Boca Juniors – > Chelsea FC – > Boca Juniors

Mit dem Argentinier Aarón Anselmino sicherte sich Chelsea bereits frühzeitig einen knallharten Verteidiger von den Boca Juniors – und leiht ihn direkt für ein Jahr an seinen alten Klub retour. Der 186cm große Innenverteidiger kam zuletzt eher unerwartet in die Kampfmannschaft des argentinischen Topklubs und durchlief im Nachwuchs keine Juniorenauswahlen seines Landes. Für die Blau-Gelben kam er bisher auf zehn Pflichtspieleinsätze, erzielte einen Treffer und überzeugte vor allem durch seine harte Gangart und knackige Tacklings. Chelsea bezahlte nun stolze 16,5 Millionen Euro für den 19-jährigen Argentinier, band ihn bis Sommer 2031, verlieh ihn aber gleich noch für ein weiteres Jahr an seinen bisherigen Klub.

Mateo Retegui

ST, 25, ITA/ARG | CFC Genua – > Atalanta Bergamo

Der gebürtige Argentinier und italienische Nationalspieler Mateo Retegui spielte in der vergangenen Saison erstmalig in der Serie A und zeigte für den CFC Genua starke Leistungen. In seiner einzigen Saison für den Klub kam er auf neun Tore und drei Assists in 31 Pflichtspielen und wurde wegen seiner aufwändigen Spielweise mit großem Aktionsradius binnen kürzester Zeit von größeren Klubs wie Fiorentina, Napoli und Atalanta gejagt. Letztere bekamen nun auch den Zuschlag: Der Europa-League-Sieger bezahlte 22 Millionen Euro für den 12-fachen Nationalspieler Italiens und gab Retegui einen Vertrag bis Sommer 2028.

Willian Pacho

IV, 22, ECU | Eintracht Frankfurt – > Paris Saint-Germain

Gerade mal ein Jahr spielte der ecuadorianische Linksfuß Willian Pacho bei Eintracht Frankfurt, ehe er der teuerste Verteidiger in der Geschichte der Eintracht wurde. Die Frankfurter holten den heute 22-Jährigen um etwa 13,6 Millionen Euro von Royal Antwerpen und verkauften ihn nun um 40 Millionen Euro an den französischen Rekordmeister PSG, wodurch er auch der viertteuerste Verkauf in der Geschichte des Bundesligisten wurde. Anhand von Boni kann die Ablöse noch um fünf Millionen Euro anwachsen. Pacho stand zuletzt auf dem Zettel zahlreicher Großklubs – unter anderem Liverpool, Arsenal und Manchester United. Für Frankfurt bestritt der 16-fache Nationalspieler seines Landes 44 Partien.