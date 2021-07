PSG holt Ramos und Hakimi, Sollbauer wechselt nach Dresden

Die Sommertransferzeit hat begonnen und es gibt bereits zahlreiche, fixe Übertritte für die neue Saison. Wir fassen die abgeschlossenen Deals der nationalen und internationalen...

Die Sommertransferzeit hat begonnen und es gibt bereits zahlreiche, fixe Übertritte für die neue Saison. Wir fassen die abgeschlossenen Deals der nationalen und internationalen Fußballbühne regelmäßig und kompakt für euch zusammen.

Achraf Hakimi

RV, 22, MOR | Inter Mailand – > Paris Saint-Germain

Mit Achraf Hakimi tätigte Paris Saint-Germain den ersten Königstransfer des Sommers. Der 22-jährige, in Spanien geborene Marokkaner kommt von Inter Mailand, unterschrieb für fünf Jahre und kostet die Franzosen 60 Millionen Euro Ablöse. Anhand von Bonuszahlungen könnte die Ablöse am Ende in Summe sogar 71 Millionen ausmachen. Damit reagiert PSG unter anderem auf den Abgang von Alessandro Florenzi, der nach seiner Leihe wieder zur AS Roma zurückkehrt. Hakimi wurde zuletzt als möglicher Neuzugang bei Bayern München und Chelsea gehandelt, nachdem er mit Inter Mailand Meister wurde. Seinen Durchbruch schaffte der 36-fache Nationalspieler in den Jahren 2018 bis 2020 als Leihspieler bei Borussia Dortmund.

Sergio Ramos

IV, 35, ESP | Real Madrid – > Paris Saint-Germain

16 Jahre lang spielte Sergio Ramos für Real Madrid und entwickelte sich zum Aushängeschild der Königlichen. Unter anderem auch weil die Madrilenen David Alaba verpflichteten, wurde der Vertrag des mittlerweile 35-Jährigen nicht mehr verlängert. Nach langem Hin und Her unterzeichnete der 180-fache spanische Rekordteamspieler, Welt- und zweifache Europameister nun einen Zweijahresvertrag bei PSG. Zuvor war Ramos auch mit möglichen Transfers zu den Bayern, Manchester City oder zur AS Roma in Verbindung gebracht worden. Für Real Madrid bestritt Ramos 671 Pflichtspiele, erzielte 101 Tore, bereitete 40 vor und wurde 26-mal vom Platz gestellt.

Dominik Greif

TW, 24, SVK | Slovan Bratislava – > Real Mallorca

Rapid-Fans werden sich womöglich noch an den slowakischen Torhüter Dominik Greif erinnern. Dieser stand im Sommer 2018 für Slovan Bratislava im Tor, als diese in der Europa-League-Qualifikation gegen die Hütteldorfer ausschieden und zeigte zwei starke Leistungen. Nun wechselt Greif für fünf Jahre nach Spanien: Der 24-Jährige unterschrieb einen langfristigen Vertrag beim RCD Mallorca, der gerade wieder in LaLiga aufstieg. Die Ablösesumme für den vierfachen slowakischen Teamtorhüter beträgt 2,5 Millionen Euro.

Michael Sollbauer

IV, 31, AUT | FC Barnsley – > Dynamo Dresden

Nach 1 ½ Jahren in Barnsley wechselt der 31-jährige Michael Sollbauer in die zweite deutsche Bundesliga und unterschreibt für zwei Jahre in Dresden. Dynamo hält zudem eine Option auf eine weitere Saison. Sollbauer war im Jänner 2020 um eine halbe Million Euro aus Wolfsberg in die zweite englische Leistungsklasse gewechselt und bestritt für Barnsley 61 Pflichtspiele. Nach Austria Kärnten, dem WAC und Barnsley ist Dynamo Dresden erst der vierte Profiklub für den Innenverteidiger. Bei Dresden ist Sollbauers Trainer Alexander Schmidt, der in der Saison 2019/20 erfolglos den SKN St. Pölten betreute.