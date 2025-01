PSG verleiht Kolo Muani nach Turin, neuer Stürmer für Panathinaikos

Die Wintertransferzeit der Saison 2024/25 läuft und täglich werden die neuesten Übertritte von den Vereinen bekanntgegeben. Wie immer liefern wir euch in einem kompakten...

Karol Swiderski

ST, 28, POL | Charlotte FC – > Panathinaikos Athen

Der 38-fache polnische Nationalspieler Karol Swiderski wechselt zu Panathinaikos. Der griechische Traditionsklub ist einer der möglichen Achtelfinalgegner des SK Rapid in der UEFA Conference League. Swiderski spielte bereits zwischen 2019 und 2022 in Griechenland für PAOK, kickte danach in den USA für den Charlotte FC und kurzzeitig leihweise für Hellas Verona. In den USA kam der 28-Jährige auf 32 Tore und 15 Assists in 85 Pflichtspielen. Bei Panathinaikos, das zwei Millionen Euro Ablöse bezahlte, erhielt der Mittelstürmer nun einen Vertrag bis 2028. Swiderski ist beim Tabellendritten der sehr knappen griechischen Liga die erste Winterneuverpflichtung.

Randal Kolo Muani

ST, 26, FRA | Paris Saint-Germain – > Juventus Turin

Im September 2023 wechselte der französische Teamstürmer Randal Kolo Muani um unglaubliche 95 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt zu PSG. Der 26-Jährige, der kurz vor seinem Wechsel nach Paris den Matchball im WM-Finale knapp verpasste, enttäuschte beim französischen Rekordmeister aber auf der ganzen Linie und kam in 54 Partien nur auf elf Tore und sieben Assists. Deshalb wird Kolo Muani nun für das nächste halbe Jahr an Juventus Turin verliehen, das allerdings keine Kaufoption auf den Stürmer hält. Zuletzt war Kolo Muani auch als möglicher Leihkandidat bei den Bayern, beim BVB und bei Tottenham Hotspur gehandelt worden.

Masaya Okugawa

LA, 28, JPN | FC Augsburg – > Kyoto Sanga

Vor genau 9 ½ Jahren holte Red Bull Salzburg das japanische Offensivtalent Masaya Okugawa von Kyoto Sanga nach Europa und bezahlte für den Japaner 750.000 Euro Ablöse. Der Linksaußen spielte in weiterer Folge für Liefering und Mattersburg, erzielte für Salzburg in 47 Partien 14 Tore und zehn Assists, ehe er nach Deutschland weiterzog. Dort lief Okugawa für Holstein Kiel, Arminia Bielefeld, den Hamburger SV und Augsburg auf. Bei den Augsburgern wurde zum Transferflop, kam nur auf zwei Einsätze, spielte dafür achtmal in der zweiten Mannschaft. Nun kehrt der zweifache, österreichische Doublesieger zu seinem Heimatklub zurück: Okugawa unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2027 bei Kyoto Sanga.

Omar Marmoush

ST, 25, EGY | Eintracht Frankfurt – > Manchester City

Der ägyptische Mittelstürmer Omar Marmoush war einer der großen Shootingstars der laufenden Bundesligasaison. Für Eintracht Frankfurt erzielte er alleine in dieser Saison 20 Tore und 14 Assists in 26 Partien. Vergangene Woche ging der lange kolportierte Transfer nun endlich über die Bühne und Marmoush unterschrieb bis Sommer 2029 beim kriselnden englischen Meister Manchester City, der sich die Dienste des 35-fachen Nationalspielers 75 Millionen Euro kosten ließ. Beim 3:1-Sieg der Citizens über Chelsea am vergangenen Samstag debütierte Marmoush bereits von Beginn an als Linksaußen. Zuletzt war der 25-Jährige auch als möglicher Neuzugang bei Arsenal, Tottenham und Barcelona im Gespräch.