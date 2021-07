Rajko Rep verlässt Österreich nach acht Jahren, Zulj wechselt in die Emirate

Die Sommertransferzeit hat begonnen und es gibt bereits zahlreiche, fixe Übertritte für die neue Saison. Wir fassen die abgeschlossenen Deals der nationalen und internationalen...

Die Sommertransferzeit hat begonnen und es gibt bereits zahlreiche, fixe Übertritte für die neue Saison. Wir fassen die abgeschlossenen Deals der nationalen und internationalen Fußballbühne regelmäßig und kompakt für euch zusammen.

Rajko Rep

OM, 31, SLO | TSV Hartberg – > Sepsi OSK

Nach acht Jahren in Österreich widmet sich der slowenische Offensivspieler Rajko Rep einer neuen Herausforderung. Der 31-Jährige verlässt den TSV Hartberg und wechselt zum rumänischen Erstligaklub Sepsi OFK. Der Vorjahresvierte, der erst vor sechs Jahren in den Profifußball aufstieg, möchte in der neuen Saison mit einer Transferoffensive einen Angriff auf die obersten Plätze der rumänischen Liga vornehmen. Rep spielte in Österreich bei Austria Klagenfurt, beim LASK und in Hartberg. Der flexible und technisch starke Offensivmann brachte es in der Bundesliga in 103 Spielen auf 23 Tore und 21 Assists. Vor nicht ganz zwei Jahren spielte sich Rep dank seiner guten Leistungen sogar ins slowenische Nationalteam, für das er insgesamt fünf Spiele bestritt.

Robert Zulj

OM, 29, AUT | VfL Bochum – > Al-Ittihad Kalba

Wie bereits länger feststand, wird Robert Zulj den VfL Bochum nach dem Aufstieg in die deutsche Bundesliga nicht in die oberste Spielklasse begleiten, sondern per Ausstiegsklausel in den arabischen Raum wechseln. Nun ist auch das Ziel des Oberösterreichers bekannt: Zulj wechselt in die UAE Gulf League zu Al-Ittihad Kalba. Der Verein aus der Vereinigten Arabischen Emiraten bezahlt dank besagter Ausstiegsklausel nur 350.000 Euro Ablöse an den VfL Bochum, obwohl Zulj mit seinen 15 Toren und 15 Assists maßgeblichen Anteil am Meistertitel der Bochumer hatte. Damit verlässt Zulj Deutschland nach sieben Jahren. Vor seiner Zeit in Bochum hatte der 29-Jährige auch für Hoffenheim, Union Berlin und Greuther Fürth gespielt. Bei Ittihad Kalba ist Zuljs künftig bekanntester Mitspieler der Deutsch-Togolese Peniel Mlapa.

Cengiz Ünder

RA, 23, TUR | AS Roma – > Olympique Marseille

Nach einer etwas enttäuschenden Vorsaison und dem fünften Platz in der Ligue 1 bastelt Olympique Marseille an einem schlagkräftigen Team für die neue Saison. L’OM verpflichtet den 32-fachen türkischen Teamspieler Cengiz Ünder von der AS Roma und konnte mit den Römern einen guten Deal aushandeln. Vorerst kostet Ünder die Franzosen nur eine halbe Million Euro Leihgebühr und unter bestimmten Bedingungen muss Marseille Ünder um 8,4 Millionen Euro kaufen. Die Römer sind zudem mit 20% an einem möglichen Weiterverkauf beteiligt. Die AS Roma holte Ünder vor vier Jahren um 14,3 Millionen Euro von Istanbul Basaksehit, als dieser noch als das vielversprechendste Talent der Türkei galt. In Rom blieb Ünder aber unter den Erwartungen und auch sein letztjähriges Leihgeschäft mit Leicester City war erfolglos.

Trincao

RA, 21, POR | FC Barcelona – > Wolverhampton Wanderers

Der portugiesische U21- und A-Teamspieler Trincao wechselt leihweise von Barcelona zu den Wolves. Barca hatte das Rechtsaußen-Talent im vergangenen Sommer um 31 Millionen Euro aus Braga geholt, aber der 21-Jährige brachte es in 42 Pflichtspielen nur auf drei Tore und zwei Assists und kam in den allermeisten Fällen von der Bank. Die Wolves, die als „Portugiesen-Filiale“ gelten, haben damit aktuell neun Legionäre aus Portugal und können Trincao zum Ende der kommenden Saison um 29 Millionen Euro fix verpflichten. Der Linksfuß, der mit Vorliebe als inverser Winger agiert, hatte zuletzt auch das Interesse von Milan, Juventus und Roma auf sich gezogen.