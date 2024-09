Die Sommertransferzeit ist in den meisten Ländern bereits beendet und dennoch gibt es nahezu täglich mehrere, interessante Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne....

German Onugkha

ST, 28, RUS | Vejle BK – > FC Kopenhagen

Nachdem der FC Kopenhagen, Gegner des SK Rapid in der UEFA Conference League, seinen Topstürmer Orri Óskarsson um stolze 20 Millionen Euro an Real Sociedad verkaufte, verpflichtete man als Ersatzmann den dänischen Torschützenkönig. German Onugkha hat nigerianische Wurzeln, wurde aber in Moskau geboren und ist russischer Staatsbürger. Nachdem seine Karriere lange brauchte um in Schuss zu kommen, blühte der 193cm große Angreifer letzte Saison beim Vejle BK auf und erzielte 15 Saisontore. In die neue Saison startete der Zielspieler mit drei Toren in sechs Partien. Der FC Kopenhagen nahm nun eine eher geringe Ablösesumme von 1,5 Millionen Euro in die Hand und Onugkha damit vorerst für zwei Jahre. Zuletzt waren auch Holstein Kiel und der FSV Mainz 05 am Russen dran.

Max Besuschkow

ZM, 27, GER | Hannover 96 – > FC Ingolstadt

Das letzte halbe Jahr verbrachte der Deutsch-Russe Max Besuschkow leihweise beim SK Austria Klagenfurt und machte dort phasenweise eine gute Figur. Für die Pacult-Elf kam er auf zwei Tore und vier Assists in 15 Pflichtspielen. Nun wechselt der Hannover-96-Kicker innerhalb Deutschlands zum Drittligisten Ingolstadt, der den 27-Jährigen nicht leiht, sondern fest verpflichtet. Zuletzt hatte der Ex-Klagenfurter in Hannover nur für die zweite Mannschaft gespielt, die ebenfalls in der 3. Liga spielt. Besuschkow entschied sich damit gegen mögliche Transfers zu 1860 München, Jahn Regensburg oder Preußen Münster. Bei Ingolstadt wird er unter anderem mit dem jungen ÖFB-Legionär Benjamin Kanuric zusammenspielen.

Samson Tijani

DM, 22, NIG | Red Bull Salzburg – > Fredrikstad FK

Red Bull Salzburg verleiht den nigerianischen Sechser Samson Tijani ein drittes Mal. Nachdem die „Roten Bullen“ den 22-Jährigen bereits in Hartberg und Wolfsberg parkten, geht es für Tijani nun nach Norwegen. Fredrikstad leiht den Mittelfeldspieler für den Rest der Saison, also bis Jahresende. Der Klub ist aktuell starker Fünfter und hat sogar den zweiten Platz in Sichtweite. Für Tijani geht es in Norwegen demnach um eine Europacupteilnahme. Sein Vertrag in Salzburg läuft nur noch bis Sommer 2025.

Simon Banza

ST, 28, COD | SC Braga – > Trabzonspor

Ein Rapid-Gegner leiht dem anderen Rapid-Gegner einen Stürmer aus. Der 28-jährige Kongolese Simon Banza, der gegen die Hütteldorfer verletzungsbedingt fehlte, war in der vergangenen Spielzeit mit 21 Saisontoren der Toptorschütze des SC Braga und wechselt nun leihweise für eine Saison zu Trabzonspor. Bei Braga plant man im Angriff mit Amine El Ouazzani und Roberto Fernández, während Trabzon derzeit ein großes Problem in der Offensive hat. In den letzten sechs Pflichtspielen erzielte die Mannschaft, in der Trainer Abdullah Avci erst vor wenigen Tagen abgesetzt und durch den noch routinierteren Senol Günes ersetzt wurde, nur einen einzigen Treffer. Zuletzt verpflichtete Trabzonspor auch den ÖFB-Teamspieler Muhammed Cham von Clermont Foot.