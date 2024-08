Rapid-Gegner Kopenhagen verkauft zwei absolute Leistungsträger

Die Sommertransferzeit ist in den meisten Ländern bereits in den allerletzten Zügen und es gibt nahezu täglich mehrere, interessante Übertritte auf der nationalen und...

Die Sommertransferzeit ist in den meisten Ländern bereits in den allerletzten Zügen und es gibt nahezu täglich mehrere, interessante Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne. Wir fassen die neuesten Transfers zusammen – wie immer in kompakten Viererpaketen!

Orri Óskarsson

ST, 20, ISL | FC Kopenhagen – > Real Sociedad

Rapids Conference-League-Gegner Kopenhagen verliert kurz vor Ende der Transferzeit seinen wohl spannendsten Spieler. Das isländische Supertalent Orri Óskarsson wechselt um 20 Millionen Euro zu Real Sociedad und avanciert damit zum Rekordtransfer der Dänen. Der seit wenigen Tagen 20-Jährige erzielte in der vergangenen Saison bereits 15 Tore und acht Assists für den FC Kopenhagen und war mit sieben Toren in zwölf Partien auch fulminant in die neue Saison gestartet. Am 186cm großen Stürmer war zuletzt auch der VfB Stuttgart dran, aber der spanische Klub aus San Sebastián gewann das Wettbieten. Der achtfache Teamstürmer Islands unterzeichnete in LaLiga einen Vertrag bis Sommer 2030.

Denis Vavro

IV, 28, SVK | FC Kopenhagen – > VfL Wolfsburg

Óskarsson ist aber nicht der einzige, späte Abgang beim Rapid-Gegner: Auch die slowakische Defensivstütze Denis Vavro verlässt die Kopenhagener und wechselt auf Leihbasis nach Wolfsburg. Zuvor hatte Wolfsburg bereits 13,5 Millionen Euro nach Kopenhagen überwiesen, um den polnischen Torhüter Kamil Grabara zu verpflichten. In der Innenverteidigung hat der dänische Topklub allerdings schon vorgebaut und mit Gabriel Pereira vom portugiesischen Klub Gil Vicente und Munashe Garananga von Mechelen neun Millionen Euro für zwei neue Innenverteidiger ausgegeben. Im Angriff muss Kopenhagen allerdings noch nachrüsten: Das dänische Transferfenster schließt erst am kommenden Montag und man darf gespannt sein, wen der Vorjahresdritte noch aus dem Hut zaubern wird.

Manuel Ugarte

DM, 23, URU | Paris Saint-Germain – > Manchester United

Manchester United verstärkt sein Mittelfeldzentrum mit dem 22-fachen uruguayischen Sechser Manuel Ugarte, der um 50 Millionen Euro von Paris Saint-Germain kommt und einen Vertrag bis 2029 mit Option auf ein weiteres Jahr erhielt. PSG hatte Ugarte erst vor einem Jahr um 60 Millionen von Sporting Lissabon geholt. Die Transferausgaben von Man United steigen damit auf über 215 Millionen Euro an, nachdem man zuvor bereits De Ligt und Mazraoui von den Bayern, Zirkzee aus Bologna, sowie Lille-Supertalent Leny Yoro verpflichtete.

Scott McTominay

DM, 27, SCO | Manchester United – > SSC Napoli

Manuel Ugarte wird bei den „Red Devils“ den schottischen Starspieler Scott McTominay ersetzen. Dieser wechselt nämlich überraschend um 30 Millionen Euro nach Neapel. Der 52-fache Teamspieler McTominay spielte sein gesamtes Leben für United, verbrachte 22 Jahre lang beim Klub, unterschrieb nun aber für vier Jahre in Kampanien. Der 191cm große Schotte ist nach seinem Landsmann Billy Gilmour bereits der zweite Neuzugang fürs defensive Mittelfeld bei Napoli. Der Meister von 2023 rüstete zuletzt groß auf und nahm 150 Millionen Euro in die Hand, um sich in der Serie A wieder zu den Topplätzen hinzuorientieren. Die Finanzierung der zahlreichen Transfers wird wohl durch den späten Verkauf von Victor Osimhen gelingen. Der Nigerianer wurde bereits aus dem Kader der Neapolitaner gestrichen und ein Transfer soll unmittelbar bevorstehen.