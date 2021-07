RB Leipzig macht das Rennen um André Silva, Altach holt kroatischen Routinier

Die Sommertransferzeit hat begonnen und es gibt bereits zahlreiche, fixe Übertritte für die neue Saison. Wir fassen die abgeschlossenen Deals der nationalen und internationalen...

Ragnar Klavan

IV, 35, EST | Cagliari Calcio – > Paide Linnameeskond

In der estnischen Fußballgeschichte ist Ragnar Klavan wohl der Spieler, der die spannendste Karriere hinlegte. Der Innenverteidiger schaffte es einst über seinen Stammklub Flora Tallinn nach Norwegen zu Valerenga Oslo, danach in die Niederlande, wo er für Heracles Almelo spielte und nach Deutschland zum FC Augsburg, sowie zum FC Liverpool und schließlich auch noch in die Serie A zu Cagliari Calcio. Der 128-fache Nationalspieler war dabei fast überall Stammspieler. Nun kehrt er in seine estnische Heimat zurück: Klavan wechselt zum Vizemeister und aktuellen Tabellendritten Paide Linnameeskond und unterzeichnete einen Vertrag über 1 ½ Jahre.

André Silva

ST, 25, POR | Eintracht Frankfurt – > RB Leipzig

Halb Europa jagte den 42-fachen portugiesischen Teamspieler André Silva von Eintracht Frankfurt. Den Zuschlag bekamen jetzt aber nicht etwa der FC Barcelona, Real Madrid, Manchester City oder Arsenal, sondern RB Leipzig. Um den verhältnismäßigen Schnäppchenpreis von 23 Millionen Euro wechselt Silva in den Red-Bull-Konzern und unterzeichnet einen langfristigen Vertrag bis 2026. Der AC Milan hatte im Sommer 2017 um 15 Millionen mehr bezahlt, um Silva aus Porto zu holen. Für Eintracht Frankfurt hatte Silva in 71 Spielen 45 Tore erzielt und 15 vorbereitet. Bei der Europameisterschaft kam er dreimal für Portugal zum Einsatz, sammelte aber keine Scorerpunkte.

Sandi Krizman

ST, 31, CRO | PAS Giannina – > SC Rheindorf Altach

Der SCR Altach verpflichtet den routinierten kroatischen Angreifer Sandi Krizman. Der 31-Jährige, der einst als Spieler von Rijeka im kroatischen U21-Nationalteam spielte, kommt vom griechischen Klub PAS Giannina, für den er zuletzt drei Jahre auf Torjagd ging. Zuvor hatte der 178cm große Stürmer auch in Südkorea, Bosnien und Slowenien gespielt. Für PAS Giannina hatte der Offensivspieler aus Istrien in 65 Spielen 19 Tore erzielt. Altach bezahlt keine Ablöse für den Stürmer und stattete ihn mit einem Vertrag bis 2023 aus.

Boubakary Soumaré

DM, 22, FRA/SEN | Lille OSC – > Leicester City

Leicester City holt eine Stütze des französischen Überraschungsmeisters Lille. Der senegalesisch-stämmige Franzose Boubakary Soumaré wechselt um 20 Millionen Euro zu den Foxes und unterschreibt einen Fünfjahresvertrag. Der französische U21-Teamspieler kickte bereits seit vier Jahren für Lille, wurde aber erst im letzten halben Jahr zum unumstrittenen Stammspieler. Zuvor spielte der 188cm große Rechtsfuß sechs Jahre lang im Nachwuchs von PSG. Bereits im letzten Jahr waren der AC Milan, der SSC Napoli, Liverpool, Chelsea und Tottenham an einer Verpflichtung des Sechsers interessiert.