RB Leipzig sichert sich Norwegen-Brecher Sörloth, Inter holt Vidal

Die Sommertransferzeit 2020 ist in vollem Gange. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich.

Alexander Sörloth

ST, 24, NOR | Trabzonspor – > RB Leipzig

RB Leipzig sichert sich die Dienste des norwegischen Brecherstürmers Alexander Sörloth, der derzeit im Nationalteam einen neuen Traumsturm mit Dortmunds Erling Braut Haaland bildet. Der 194cm große Mittelstürmer kommt als türkischer Torschützenkönig von seinem Leihklub Trabzonspor, gehörte bis zuletzt aber dem Premier-League-Verein Crystal Palace. Leipzig bezahlt 20 Millionen Euro Ablöse, die noch auf 22 Millionen anwachsen kann und Crystal Palace und Trabzonspor teilen sich die Transfereinnahmen 50:50. Der 24-fache norwegische Teamspieler bestritt zuletzt 49 Partien für Trabzonspor und erzielte dabei 33 Tore und 11 Assists.

Arturo Vidal

ZM, 33, CHL | FC Barcelona – > Inter Mailand

Nach fünf Jahren kehrt der chilenische Starspieler Arturo Vidal nach Italien zurück. Allerdings nicht zur Alten Dame aus Turin, wo er bereits zwischen 2011 und 2015 spielte, sondern zu Inter Mailand, wo der 33-Jährige nun einen Dreijahresvertrag unterzeichnete. In seinen 13 Jahren in Europa kickte Vidal außerdem für Bayer Leverkusen, Bayern München und den FC Barcelona und sammelte insgesamt 115 Einsätze in der chilenischen Nationalmannschaft. Trotz seiner hochkarätigen Arbeitgeber gewann der zweifache Copa-América-Sieger bisher keinen Europacuptitel, dafür aber acht nationale Meisterschaften in 13 Saisonen.

Sam Lammers

ST, 23, NED | PSV Eindhoven – > Atalanta Bergamo

In letzter Zeit fiel Atalanta Bergamo nicht nur mit einer spektakulären Spielweise, sondern auch mit sehr cleveren und nicht allzu teuren Transfers auf. In diese Kategorie könnte nun auch der 23-jährige Niederländer Sam Lammers passen. Der 189cm große Angreifer kommt von der PSV Eindhoven und kostet neun Millionen Euro Ablöse. Lammers hatte seine bisher beste Saison in der Spielzeit 2018/19 für den SC Heerenveen, für den er als Leihspieler 16 Eredivisie-Tore in 31 Spielen erzielte. Bei der PSV konnte sich nur bedingt durchsetzen, auch weil er letztes Jahr nach einer Knieoperation ein halbes Jahr ausfiel. Insgesamt stand er für die PSV in 29 Pflichtspielen auf dem Platz und steuerte sechs Treffer bei. Beim italienischen Überraschungsteam der Vorsaison will Lammers nun endlich wieder durchstarten – und vor allem gesund bleiben.

Yan Couto

RV, 18, BRA | Manchester City – > FC Girona

Der 18-jährige Brasilianer Yan Couto gilt als eines der größten Verteidigertalente weltweit. Der rechte Flügelverteidiger wechselte vor der Saison um sechs Millionen Euro von Coritiba zu Manchester City, es war aber bereits klar, dass er bei den Citizens nicht sofort Fuß fassen würde. Nun wird der U17-Teamspieler an den FC Girona verliehen, der in engem Austausch mit dem englischen Vizemeister steht. Manchester City, das Couto mit einem Fünfjahresvertrag ausstattete und anhand von Boni möglicherweise weitere sechs Millionen an Coritiba überweisen muss, hatte sich im Wettbieten um den Youngster gegen Bayer Leverkusen und Arsenal durchgesetzt. In unserer kürzlichen Serie über die größten Nachwuchstalente der Welt haben wir Yan Couto bereits im Detail vorgestellt.