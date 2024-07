Rekordtransfer beim VfB Stuttgart, Sevilla leiht Atletico-Urgstein aus

Die Sommertransferzeit hat nun begonnen und es gibt schon jetzt mehrere Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne. Wir fassen die neuesten Transfers zusammen...

Die Sommertransferzeit hat nun begonnen und es gibt schon jetzt mehrere Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne. Wir fassen die neuesten Transfers zusammen – wie immer in kompakten Viererpaketen!

Ermedin Demirovic

ST, 26, BIH | FC Augsburg – > VfB Stuttgart

Der VfB Stuttgart greift tief in die Kassa und verpflichtet mit Ermedin Demirovic einen der besten Stürmer der deutschen Bundesliga. Vergangene Saison erzielte der Bosnier in der Liga 15 Tore und zehn Assists für den FC Augsburg, der nun einen absoluten Leistungsträger verliert, sich aber über Rekordeinnahmen freuen darf. Der VfB Stuttgart zahlt 21 Millionen an den Bundesliga-Konkurrenten, wobei noch fünf Millionen als Bonuszahlungen dazukommen können. Ermedin Demirovic ist ein Stürmer ohne Schwächen, der sowohl als Vorbereiter als auch als Vollstrecker sehr effektiv ist und mit viel Leidenschaft und einer großen Mentalität auf dem Platz agiert. Demirovic soll der Ersatz von Guirassy werden, der kurz vor einem Wechsel zu Borussia Dortmund stehen soll.

Albert Grönbaek

ZM, 23, DEN | Bodø/Glimt – > Stade Rennes

Stade Rennes nahm in diesem Sommer-Transferfenster bereits fast 50 Millionen Euro ein. Fast die Hälfte entfällt auf den Mittelfeldspieler Enzo Le Fée, der zur AS Roma wechselte. Nun tätigte man ersten großen Einkauf und verpflichtete den 23-jährigen dänischen Mittelfeldspieler Albert Grönbaek, der auch beim SV Werder Bremen im Gespräch war. Stade Rennes wird 15 Millionen Euro an den norwegischen Klub überweisen müssen, der einen torgefährlichen Mittelfeldspieler verliert. In 88 Pflichtspielen kam Grönbaek auf starke 30 Tore und 18 Assists. Ein gutes Geschäft jedenfalls für Bodø/Glimt, denn Grönbaek war mit 3.3 Millionen Euro der zweitteuerste Neuzugang der Vereinsgeschickte, als er von Aarhus in die norwegische Liga wechselte.

Saúl Niguez

ZM, 29, ESP | Atletico Madrid – > FC Sevilla

Mittelfeldspieler Saúl Niguez bestritt unglaubliche 427 Pflichtspiele für Atletico und kam auch in der vergangenen Saison zu 34 Ligaeinsätzen. Er kam allerdings meistens von der Bank in die Partie und spielte über die ganze Saison nur 1.363 Minuten in der Meisterschaft. Nun wechselt der vielseitig einsetzbare 29-Jährige zum FC Sevilla, wo er eine tragende Rolle einnehmen wird. Sein neuer Arbeitgeber soll zudem die Möglichkeit haben, die Leihe zu verlängern und eventuell den 19-fachen Nationalspieler auch fix unter Vertrag zu nehmen. Niguez hatte davor bereits schon zwei Leihen hinter sich, als er leihweise bei Rayo Vallecano und beim Chelsea FC agierte. Nun stehen die Zeichen jedoch eher auf Abschied.

Albert Sambi Lokonga

ZM, 24, BEL | Arsenal FC – > FC Sevilla

Der FC Sevilla verpflichtete neben Saúl Niguez einen weiteren zentralen Mittelfeldspieler. Albert Sambi Lokonga wechselt ebenfalls leihweise zu seinem neuen Klub, wobei sich der FC Sevilla eine fixe Kaufoption in der Höhe von zwölf Millionen Euro sichern konnte. Der Belgier wechselte 2021 vom RSC Anderlecht zu Arsenal, wobei er zuletzt an Crystal Palace und Luton Town verliehen war. Für den Arsenal FC kam er auf insgesamt 39 Einsätze, die großteils knapp nach seinem Wechsel von Anderlecht über die Bühne gingen. Zuletzt war er von einem Platz in der Startaufstellung schon recht weit entfernt. Albert Sambi Lokonga debütierte bereits mit 17 Jahren bei Anderlecht und galt damals als eines der allergrößten Talente im Land. Beim FC Sevilla soll seine Karriere nun neuen Schwung bekommen.