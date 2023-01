Rekordtransfer für Kopenhagen, Hartberg findet Swete-Ersatz

Die Wintertransferzeit hat begonnen. Wie immer informieren wir euch in kompakten Viererpaketen über die aktuellsten Transfers auf der nationalen und internationalen Fußballbühne und liefern...

Die Wintertransferzeit hat begonnen. Wie immer informieren wir euch in kompakten Viererpaketen über die aktuellsten Transfers auf der nationalen und internationalen Fußballbühne und liefern euch sämtliche wichtige Eckdaten zu den fixen Übertritten in der kalten Jahreszeit.

Victor Kristiansen

LV, 20, DEN | FC Kopenhagen – > Leicester City

Der FC Kopenhagen verliert zwar einen extrem talentierten Linksverteidiger, erhält allerdings ordentlich Schmerzengeld für den Abgang des 20-Jährigen. Leicester City überweist 14 Millionen Euro nach Dänemark, wobei das Gesamtpaket des Transfers mit Bonuszahlungen rund 20 Millionen ausmachen soll. Der dänische U21-Nationalspieler, der mit Joakim Maehle im Nationalteam einen starken Konkurrenten auf dieser Position hat und noch keinen A-Team-Einsatz aufweist, schaffte es knapp nicht in den Kader für die WM in Katar und will nun mit starken Leistungen in Englands höchster Spielklasse sich für den Dänemark-Teamchef empfehlen. Die Fans dürfen sich auf einen zweikampfstarken Spieler freuen, der mit viel Aggressivität seine Gegenspieler unter Druck setzt und bei Ballgewinn sehr progressiv agiert.

James Jeggo

DM, 30, AUS | KAS Eupen – > Hibernian FC

73 Spiele für den SK Sturm, 55 Einsätze für die Wiener Austria. In der österreichischen Bundesliga ist James Jeggo ein mehr als bekanntest Gesicht. Nach seiner Station bei der Wiener Austria verschlug es den defensiven Mittelfeldspieler zu Aris Saloniki, wo er wie bei den Veilchen 55 Einsätze absolvierte. Nach einem weiteren Transfer zum KAS Eupen, will Jeggo nun in Schottland seine Kampfkraft in die Waagschale werfen. Der 30-jährige Australier wechselt zum Hibernian FC, der aktuell auf dem sechsten Tabellenplatz steht.

Fabian Ehmann

TW, 24, AUT | SV Horn – > TSV Hartberg

Mit diesem Karriereende haben die wenigsten Fußballfans in Österreich gerechnet. Rene Swete, der verlässliche Rückhalt vom TSV Hartberg, der auch in unserem jüngsten Tormann-Statistik-Artikel sehr gute Werte aufwies, beendet mit 32 Jahren seine Karriere. Der Kapitän der Oststeirer absolvierte 179 Pflichtspiele für Hartberg und galt als absoluter Führungsspieler. In seine Fußstapfen wird nun der bisherige Horn-Torhüter Fabian Ehmann treten, der trotz seiner jungen Jahre schon einige interessante Stationen in seinem Lebenslauf stehen hat. Ehmann durchlief die Sturm-Nachwuchsmannschaften und wechselte nach einer kurzen Zeit in Kapfenberg zu Aris Saloniki und zu Vendsyssel FF in Dänemark, ehe er wieder in seiner Heimat beim SV Horn anheuerte. Für die Niederösterreicher bestritt er insgesamt 48 Spiele in denen er 73 Tore kassierte.

Philip Hellquist

ST, 31, SWE | Brommapojkarna – > Täby FK

Den mittlerweile 31-jährigen Schweden kennen aufmerksame Fußballfans aus der österreichischen Bundesliga. Der Stürmer wechselte nämlich im Jahr 2015 von Wiener Neustadt zum Wolfsberger AC, wo er in 50 Partien insgesamt auf sechs Tore und drei Assists kam. Danach verschlug es den Angreifer nicht nur nach Schweden, Griechenland und Finnland, sondern auch nach Südkorea, wo er bei Chungnam Asan in der K League 2 unter Vertrag stand. Man kann allerdings nicht behaupten, dass es in seiner Karriere steil bergauf ging, insbesondere der letzte Transfer vom schwedischen Erstligisten Brommapojkarna zum Drittligisten Täby FK zeigt wohin die Reise gehen wird.