Rizespor holt ÖFB-Kicker und Ex-LASK-Spieler, Inter verleiht Megatalent

Die Sommertransferzeit 2020 ist in vollem Gange. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich.

Sebastiano Esposito

ST, 18, ITA | Inter Mailand – > SPAL

Der 18-jährige Stürmer Sebastiano Esposito gilt als einer der talentiertesten 2002er-Jahrgänge der Welt. Bei Inter Mailand hat er einen Vertrag bis 2025 und man erwartet, dass Esposito nicht nur bei Inter, sondern auch im Nationalteam früher oder später zu einer echten Stütze aufsteigen wird. Um Spielpraxis zu sammeln, wird der 186cm große Youngster nun an SPAL Ferrara verliehen. SPAL stieg in der vergangenen Saison als Letzter in die Serie B ab und hat nun wieder Aufstiegsambitionen, in denen Esposito natürlich eine große Rolle spielt. In der vergangenen Saison hatte Stürmer bereits 15 Pflichtspiele für Inter Mailand bestritten und dabei einen Treffer erzielt. In der hart umkämpften Offensive Inters hat er aber aktuell noch keine Chance auf regelmäßige Einsätze.

Dogan Erdogan

DM, 24, TUR | Trabzonspor – > Caykur Rizespor

Der einstige LASK-Spieler Dogan Erdogan wechselt innerhalb der türkischen Süper Lig von Trabzonspor zu Caykur Rizespor. Der ehemalige türkische U21-Teamkapitän hatte die Linzer vor einem Jahr in Richtung Trabzon verlassen, konnte sich beim Großklub allerdings nicht durchsetzen: Zwar kam der defensive Mittelfeldspieler in der vergangenen Saison auf 36 Einsätze, allerdings stand er dabei nur knapp 1.200 Minuten auf dem Platz, was durchschnittlich nur 33 Minuten pro Partie entspricht. Bei Caykur Rizespor, wo Erdogan einen Dreijahresvertrag unterschrieb, soll er nun eine Schlüsselrolle auf der Sechs einnehmen.

Emir Dilaver

IV, 29, AUT | Dinamo Zagreb – > Caykur Rizespor

Caykur Rizespor, das auch in der Vergangenheit immer wieder ÖFB-Legionäre und Spieler mit Österreich-Vergangenheit unter Vertrag nahm, verpflichtet zudem einen ÖFB-Kicker. Emir Dilaver verlässt Dinamo Zagreb nach zwei Jahren und wechselt um eine Million Euro in die Türkei. Der Innenverteidiger hatte sämtliche Nachwuchsteams der Wiener Austria und auch des ÖFB durchlaufen und bestritt in jungen Jahren 85 Spiele für die Violetten. Richtig durchsetzen konnte sich Dilaver aber nie und so führte ihn sein Weg ab 2014 zuerst nach Ungarn zu Ferencvaros, danach nach Polen zu Lech Posen und schließlich nach Zagreb. Der mittlerweile 29-Jährige holte in Ungarn und Kroatien insgesamt drei Meistertitel und drei Cupsiege und galt stets als Stütze seiner Teams. Bei Caykur Rizespor unterzeichnete er nun einen Vertrag bis 2023.

Peter Ankersen

RV, 30, DEN | FC Genua – > FC Kopenhagen

Der 27-fache dänische Teamspieler Peter Ankersen wechselte im Jahr 2014 zu Red Bull Salzburg, wurde dort aber recht bald als Flop abgestempelt und wieder zurück nach Dänemark verliehen. Der Rechtsverteidiger spielte schließlich bis 2019 für den FC Kopenhagen und wurde vergangenen Herbst um eine Million Euro an den italienischen Erstligisten FC Genua abgegeben. Für Genua kam Ankersen aber nur auf 19 Einsätze, weshalb der 30-Jährige seine fußballerische Zukunft nun dauerhaft in Dänemark plant. Der Rechtsverteidiger unterschrieb nun einen Vierjahresvertrag beim FC Kopenhagen und dürfte damit seine Karriere bei dem Klub ausklingen lassen, für den er bisher zehn Tore und 36 Assists in 176 Pflichtspielen beisteuerte.