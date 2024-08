Roma holt spanischen Torschützenkönig, „Hammers“ rüsten groß auf

Die Sommertransferzeit hat nun begonnen und es gibt schon jetzt mehrere Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne. Wir fassen die neuesten Transfers zusammen...

Die Sommertransferzeit hat nun begonnen und es gibt schon jetzt mehrere Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne. Wir fassen die neuesten Transfers zusammen – wie immer in kompakten Viererpaketen!

Artem Dovbyk

ST, 27, UKR | FC Girona – > AS Roma

Der ukrainische Mittelstürmer Artem Dovbyk war einer der Hauptbeteiligten für den Höhenflug des FC Girona in der vergangenen Saison. Der 27-Jährige erzielte in 36 La-Liga-Spielen 24 Tore und wurde damit vor Alexander Sörloth, Robin Lewandowski und Jude Bellingham Torschützenkönig. Die Römer hatten dabei durchaus Konkurrenz, beispielsweise von Atletico Madrid, das einen Nachfolger für den zum AC Milan abgewanderten Alvaro Morata suchte. Mit dem Verkauf knackte der FC Girona seinen bisherigen Rekordtransfer, muss allerdings in sportlicher Hinsicht einen doch großen Verlust hinnehmen, der durch die neuen Offensivspieler Bryan Gil und Abel Ruiz möglichst gering ausfallen soll.

Gabriel Sara

ZM, 25, BRA | Norwich – > Galatsaray

Nachdem Fenerbahce in dieser Transferperiode mit Youssef El-Nesyri den teuersten Spieler in der Geschichte der Süper Lig für Startrainer Jose Mourinho verpflichtete, legte Stadtrivale Galatasaray nach und verpflichtete mit Gabriel Sara einen Akteur, der nur etwas weniger kostet. Sein bisheriger Klub Norwich erhält 18 Millionen Euro für den torgefährlichen und vielseitig einsetzbaren Spieler, womit er der zweitteuerste Kauf in der Liga und der teuerste Kauf von Galatasaray wird. Insgesamt sind diese hohen Transferausgaben etwas unpassend, da die drei großen türkischen Hauptstadtklubs sehr hohe Schulden angesammelt haben. Das wird auch Norwich zu spüren bekommen, denn der Kaufpreis soll insgesamt über neun Raten in drei Jahren abgewickelt werden! Der Brasilianer kann auf der Sechs, Acht und Zehn zum Einsatz kommen und zudem auch rechts im Mittelfeld agieren. In der vergangenen Saison glänzte er in Englands höchster Spielklasse mit starken 13 Toren und 12 Assists in 46 Partien.

Crysencio Summerville

LA, 22, NED | Leeds – > West Ham United

Mit dem Verkauf von Crysencio Summerville nahm Leeds United nun stolze 116 Millionen Euro in diesem Sommer-Transferfenster ein. Nach Archie Gray, der für etwas mehr als 41 Millionen Euro zu den Spurs wechselte, ist er der zweitteuerste Abgang. Insgesamt soll West Ham United knappe 30 Millionen Euro an Leeds für den Linksaußen überweisen, der vergangene Saison starke 19 Tore und 9 Assists in der Championship beisteuerte und seine mit Abstand beste Saison als Profi spielte. Der U17-Europameister von 2018 unterschreibt einen Fünfjahresvertrag beim Premier-League-Klub. Er ist auf dem linken offensiven Flügel zuhause, kann aber auch ohne weiteres als Rechtsaußen spielen. Er zieht im letzten gegnerischen Drittel gerne von außen in die Mitte und sucht schnelle Kombinationen mit seinen Mitspielern.

Niclas Füllkrug

ST, 31, GER | Borussia Dortmund – > West Ham United

Ein Jahr nachdem Niclas Füllkrug um 17 Millionen Euro vom SV Werder Bremen zum BVB wechselte, verkaufen die Dortmunder den Stürmer gegen eine Ablöse von 27 Millionen Euro an West Ham United. Der Wertsteigerung des mittlerweile 31-Jährigen lässt sich leicht erklären, denn er kam in der deutschen Bundesliga auf 20 Scorerpunkte und war bei der Europameisterschaft 2024 ein brandgefährlicher Joker, der bei seinen Einwechslungen viel Wucht ins Spiel brachte und gegen Schottland und die Schweiz auch jeweils einen Treffer erzielte. Der Stürmer bat selbst um den Wechsel, da er gegen Ende der Karriere einen langfristigen Vertrag in der Premier League anstrebte und zudem den Teschnischen Direktor seines neuen Arbeitgebers von seiner Zeit bei Werder Bremen gut kennt.