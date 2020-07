Rose holt Wolf nach Gladbach, Lille und Napoli feilschen über Megatransfer

Die Sommertransferzeit 2020 hat begonnen. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich. Hannes Wolf OM,...

Die Sommertransferzeit 2020 hat begonnen. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich.

Hannes Wolf

OM, 21, AUT | RB Leipzig – > Borussia Mönchengladbach

Bei RB Leipzig ist der mittlerweile 21-jährige Hannes Wolf in der vergangenen Saison in Ungnade gefallen. Die Saison begann mit einem Mittelfußbruch, langer Wartezeit für Wolf und einem Kurzdebüt im Dezember 2019. Unterm Strich standen schließlich nur knapp 60 Einsatzminuten, dafür ließ der junge Steirer aber kein Fettnäpfchen aus, machte zuerst mit „Friseur-Gate“, später mit dem Verzehr eines dekadenten Goldsteaks im Griechenland-Urlaubs auf sich aufmerksam. Dass Wolf in Leipzig keine große Zukunft haben dürfte, war schnell klar. Nun bemühte sich ein alter Mentor um den Offensivspieler: Marco Rose holt Wolf vorerst leihweise nach Mönchengladbach, das 1,5 Millionen Euro Leihgebühr bezahlt. Wenn der ehemalige U21-Teamspieler eine bestimmte Anzahl an Spielen bestreitet, folgt eine fixe Nachfolgevereinbarung, die ihn längerfristig an Gladbach bindet und eine Ablösezahlung von festgelegten neun Millionen erfordert. Für Red Bull Salzburg hatte Wolf 89 Pflichtspiele bestritten und dabei 23 Tore und 21 Assists beigesteuert.

Pedro

RA, 32, ESP | FC Chelsea – > AS Roma

Der 65-fache spanische Teamspieler und Welt- und Europameister Pedro wechselt 32-jährig erstmalig nach Italien. Zuletzt hatte der routinierte Rechtsaußen mit zahlreichen Verletzungen zu kämpfen und spielte im Chelsea-Kader daher nur noch eine untergeordnete Rolle. Über die gesamte Saison brachte er es auf 21 Partien, allerdings nur knapp 1.250 Einsatzminuten und erzielte dabei zwei Tore und drei Assists. Pedro verhandelte auch mit Valencia und dem neuen Franchise von David Beckham, Inter Miami, wurde am Ende aber mit der AS Roma einig. Der endgültige, ablösefreie Vertragsabschluss wird in den nächsten Tagen erwartet. Ende Juni hatte sich Pedro lediglich zu einer Vertragsverlängerung bei Chelsea bis Ende August durchgerungen, um die Saison fertigspielen zu können.

Victor Osimhen

ST, 21, NIG | LOSC Lille – > SSC Napoli

Es wird definitiv Lilles Rekorddeal und den Medizincheck in Neapel bestand der 21-jährige Nigerianer Victor Osimhen bereits. Nun wird noch ein wenig um die Ablösesumme und die diversen Boni gefeilscht, die es so oder so in sich haben. Beim Wechsel von Osimhen von Lille zu Napoli standen bereits wochenlang Summen zwischen 50 und 82 Millionen Euro im Raum. Die Vertragslaufzeit für den 18-fachen Saisontorschützen (13-mal in der Liga) steht mit fünf Jahren allerdings schon fest. Der achtfache nigerianische Teamspieler wechselte im Jänner 2017 aus seiner Heimat zum VfL Wolfsburg, der damals 3,5 Millionen Euro bezahlte. In der deutschen Bundesliga konnte er sich allerdings nicht durchsetzen, erzielte in 14 Partien kein einziges Tor, weshalb er leihweise nach Belgien zu Royal Charleroi wechselte. Dort funktionierte der 185cm große Stürmer auf Anhieb, erzielte 16 Saisontore und wechselte zuerst fix um 3,5 Millionen zu Charleroi, aber nur einen Monat später um 14 Millionen Euro nach Lille. Einen Nachfolger für den Nigerianer möchte Lille in Salzburg gefunden haben: Medienberichten zufolge bereitet der Ligue-1-Klub ein Rekordangebot für Patson Daka vor.

Harlem Gnohéré

ST, 32, FRA/CIV | FCSB Bukarest – > Royal Mouscron

Rapid-Fans wird der französische Brecherstürmer Harlem Gnohéré noch aus der Europa League Qualifikation ein Begriff sein. Der bullige Angreifer geht seit 3 ½ Jahren für den FCSB Bukarest auf Torjagd, traf sowohl beim 1:3 in Wien, als auch beim 2:1-Sieg der Rumänen in Bukarest. Insgesamt brachte es Gnohéré für FCSB auf 51 Tore in 115 Spielen. Nun zieht es den ivorisch-stämmigen Stürmer zurück nach Belgien, wo er vor seiner Zeit in Rumänien bereits fünf Jahre spielte. Royal Mouscron sicherte sich die Dienste des Linksfußes ablösefrei, nachdem der Kroate Stipe Perica sein Leihgeschäft beendete und wieder zu Udinese Calcio zurückkehren wird.