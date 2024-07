Salzburg-Stürmer wechselt ablösefrei, Konkurrenz für Cican Stankovic

Die Sommertransferzeit hat nun begonnen und es gibt schon jetzt mehrere Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne. Wir fassen die neuesten Transfers zusammen...

Mohamed Amoura

ST, 24, ALG | Royale Union Saint-Gilloise – > VfL Wolfsburg

Der VfL Wolfsburg verpflichtet einen interessanten Stürmer, der in der vergangenen Saison einen riesigen Schritt nach vorne machte und sich für größere Aufgaben empfahl. Der 24-jährige algerische Stürmer Mohamed Amoura erzielte in der vergangenen Saison für die Royale Union Saint-Gilloise in 23 Spielen 17 Treffer und steuerte zwei weitere Tore bei. Insgesamt kam er vergangene Spielzeit bewerbsübergreifend auf 23 Tore und acht Assists für den belgischen Klub. Der Angreifer wechselt vorerst leihweise zum deutschen Bundesligisten, der für dieses Leihgeschäft drei Millionen Euro zahlt. Wolfsburg hat die Möglichkeit den Spieler fix zu verpflichten, muss dann aber weitere 14.5 Millionen Euro nach Belgien überweisen. Amoura kann im Sturmzentrum in verschiedenen Positionen eingesetzt werden und sowohl zentral als auch auf dem Flügel agieren. Am besten ist der extrem schnelle Angreifer jedoch als zweiter Stürmer neben einem physisch starken Angreifer.

Noah Ohio

ST, 21, NED | Standard Lüttich – > FC Utrecht

Im Sommer 2021 wechselte der schnelle Angreifer Noah Ohio von Leipzigs U19 Mannschaft zur Wiener Austria, für die er in 31 Pflichtspielen sechs Tore und zwei Assists beisteuerte. Der niederländische Stürmer spielte sich aufgrund seiner Schnelligkeit durchaus viele Chancen heraus, war damals aber vor dem Tor oftmals zu wenig effizient. Standard Lütticht verpflichtete den Angreifer für rund 1.2 Millionen Euro von RB Leipzig und verlieh ihn Anfang 2024 zu Hull City. Bei Lüttich kam er meist nur als Joker ins Spiel und erzielte in insgesamt 45 Einsätzen sechs Tore und fünf Assists. Auch beim Hull City FC konnte er sich keinen Stammplatz erspielen. Nun geht es für den immer noch jungen Spieler zurück in seine Heimat. Der FC Utrecht verpflichtete ihn gegen eine Ablöse von 1.5 Millionen.

Sekou Koita

ST, 24, MLI | RB Salzburg – > ZSKA Moskau

Dass sich die Wege von Sekou Koita und Red Bull Salzburg trennen würden stand schon lange fest, da sein auslaufender Vertrag nicht verlängert wurde. ZSKA Moskau schlug nun zu und erhielt den Offensivspieler ablösefrei. Koita stellte seine Torgefährlichkeit in der österreichischen Bundesliga oft unter Beweis und steuerte insgesamt für die Salzburger in 106 Pflichtspielen 43 Tore und 21 Assists bei. In der Liga kam er in 90 Einsätzen auf 42 Treffer und 18 Assists. Richtig starke Werte und wenn Koita verletzungsfrei bleibt, wird er auch bei seinem neuen Klub zeigen, dass er weiß wo das gegnerische Tor steht. Die Verletzungsanfälligkeit ist aber Koitas größtes Manko, denn der Angreifer fiel in den vergangenen Jahren sehr oft aus.

Thomas Strakosha

TW, 29, ALB | Brentford FC – > AEK Athen

Der albanische Nationaltormann Thomas Strakosha wechselt ablösefrei vom Brentford FC zu AEK Athen. Das bedeutet große Konkurrenz für den österreichischen Tormann Cican Stankovic, der im Sommer 2021 von Red Bull Salzburg nach Griechenland wechselte und seitdem 67 Pflichtspiele für den Hauptstadtklub bestritt. Strakosha forcierte den Wechsel, da er an Brentfords Einser-Tormann Mark Flekken nicht vorbeikam. Der Schlussmann will mehr Spielzeit und kommt sicher nicht als Nummer 2 nach Griechenland.