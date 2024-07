Salzburg-Target wechselt zur PSV Eindhoven, Bayern rüstet auf

Die Sommertransferzeit hat nun begonnen und es gibt schon jetzt mehrere Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne. Wir fassen die neuesten Transfers zusammen...

Michael Olise

RA, 22, ENG | Crystal Palace FC – > FC Bayern München

Der FC Bayern München verpflichtet den jungen englischen Rechtsaußen Michael Olise und überweist dafür inklusive Bonuszahlungen rund 60 Millionen Euro an Crystal Palace. Damit verliert Crystal-Palace-Trainer Oliver Glasner einen seiner besten Schützlinge. Der Premier-League-Klub hätte Olise sehr gerne behalten, allerdings gab es im Vertrag eine Ausstiegsklausel, sodass sie den Rechtsaußen ziehen lassen mussten. Olises Hauptposition ist der rechte offensive Flügel, er kann aber auch im offensiven Mittelfeld eingesetzt werden. In der vergangenen Saison verpasste er aufgrund einer Oberschenkelverletzung die 17 Runden in der Premier League, kam aber dennoch in 19 Einsätzen auf zehn Tore und sechs Assists. Der Engländer unterschrieb bei seinem neuen Arbeitgeber bis Sommer 2029.

Couhaib Driouech

LA, 22, NED | Excelsior – > PSV Eindhoven

Couhaib Driouech ist wie Olise 22 Jahre alt und ein Flügelstürmer, der einen Vertrag bis 2029 unterschrieb. Der Linksaußen stand in der vergangenen Saison bei Excelsior Rotterdam unter Vertrag und war dort eine der wenigen herausragenden Spieler. Er kam in 33 Einsätzen auf acht Tore und acht Assists. Nicht nur die PSV Eindhoven hatte Interesse am Marokkaner, auch der österreichische Vizemeister RB Salzburg mischte im Rennen um den Offensivspieler mit, zog aber letztendlich den Kürzeren. Driouech ist ein technisch starker Spieler, der auch aufgrund seiner Explosivität in der vergangenen Saison sehr viele Chancen herausspielen konnte.

Max Kilman

IV, 27, ENG | Wolverhampton Wanderers – > West Ham United

Die Funktionäre und Fans des englischen Fünfligisten Maidenhead United freuten sich wohl am meisten, dass der 27-jährige Innenverteidiger Max Kilman um 47.5 Millionen Euro von den Wolverhampton Wanderers zu West Ham United wechselte. Laut englischen Medienberichten erhält der kleine Klub nämlich aufgrund einer Weiterverkaufsbeteiligung von zehn Prozent nun 4.75 Millionen Euro für diesen Transfer. Eine Summe, die dem Verein über viele Jahre hinweg helfen wird. Ursprünglich lag die Weiterverkaufsklausel sogar bei 20 Prozent, doch nach Verhandlungen mit allen drei Parteien konnte man sich auf die oben beschriebenen Modalitäten einigen. Der Kapitän der Wolverhampton Wanderers stand in der vergangenen Saison in allen 38 Liga-Spielen über die volle Distanz auf dem Platz!

Diego Demme

ZM , 32, GER | SSC Neapel – > Hertha BSC Berlin

Nach viereinhalb Jahren beim SSC Neapel kehrt Diego Demme wieder nach Deutschland zurück. Der ehemalige Leipzig-Mittelfeldspieler, der bei Bielefeld ausgebildet wurde und auch beim SC Paderborn unter Vertrag stand, wechselt ablösefrei zum Hauptstadtklub und soll mit seiner Erfahrung im zentralen Mittelfeld eine Schlüsselfigur werden. Demme wurde immer wieder mit den Berlinern in Verbindung gebracht und es war durchaus Zeit für eine Luftveränderung, da er es bei Neapel kaum noch in den Kader schaffte und in der gesamten Saison nur zwei Mal in der Serie A zum Einsatz kam. Insgesamt erzielte er aber in 92 Pflichtspielen für den Maradona-Klub fünf Treffer und vier Assists.