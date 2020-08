Salzburg-Wunschspieler Bundu wechselt nach Anderlecht

Die Sommertransferzeit 2020 hat begonnen. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich. Max Kruse ST,...

Die Sommertransferzeit 2020 hat begonnen. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich.

Max Kruse

ST, 32, GER | Fenerbahce Istanbul – > Union Berlin

Union Berlin verstärkt seine Offensive mit geballter Routine: Der 14-fache deutsche Teamspieler Max Kruse, der zuletzt ein Jahr bei Fenerbahce verbrachte, kommt ablösefrei in die Hauptstadt. In Istanbul steuerte Kruse in 23 Pflichtspielen sieben Treffer und acht Assists bei. Seine persönlich erfolgreichste Zeit hatte der 32-Jährige bei Werder Bremen, wo er in 94 Spielen auf 35 Tore und 31 Assists kam. Der Gewinn des deutschen Superpokals 2016 mit Wolfsburg war Kruses einziger Titel als Profi. Kruse war zuletzt auch mit möglichen Transfers zurück zu Werder Bremen, aber auch zu Schalke oder Hertha BSC in Verbindung gebracht worden.

Denílson

DM, 32, BRA | vereinslos – > Sliema Wanderers

Der mittlerweile 32-jährige Brasilianer Denílson absolvierte zwischen 2006 und 2011 mehr als 150 Pflichtspiele für den FC Arsenal und war phasenweise eine Stütze für die Gunners. Später kickte Denílson für den FC Sao Paulo, in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Cruzeiro, ehe er längere Zeit vereinslos war. Zuletzt spielte der Sechser für Botafogo, der Vertrag wurde aber vor fast 1 ½ Jahren wieder aufgelöst. Es sah bereits danach aus, dass Denílsons Karriere damit zu Ende wäre, aber der Brasilianer wagt sich nun doch noch einmal an ein neues Abenteuer. Er unterschrieb einen Einjahresvertrag bei den Sliema Wanderers auf Malta. Der Traditionsklub war in den letzten Jahren eher ein Nachzügler in der maltesischen Premier League, möchte nun aber neu angreifen.

Sarpreet Singh

OM, 21, NZL | FC Bayern München – > 1.FC Nürnberg

Der indisch-stämmige Neuseeländer Sarpreet Singh ist eines der größten Talente des FC Bayern München, hat in absehbarer Zeit aber kaum Chancen auf regelmäßige Einsätze in der Kampfmannschaft. Demnach war ein leihweiser Transfer des sechsfachen neuseeländischen Teamspielers naheliegend: Die kommende Saison wird Singh beim 1.FC Nürnberg verbringen, der sich gerade noch in der zweiten deutschen Bundesliga halten konnte. Singh kam zuletzt vor allem in der sehr erfolgreichen Drittligamannschaft der Bayern zum Einsatz – für die Kampfmannschaft der Münchner brachte es Singh bisher auf zwei Pflichtspieleinsätze.

Mustapha Bundu

RA, 23, SLE | Aarhus GF – > RSC Anderlecht

Red Bull Salzburg verliert das Rennen um einen Wunschspieler: Der sierra-leonische Rechtsaußen Mustapha Bundu wechselt vom dänischen Klub Aarhus zu Anderlecht und kostet die Belgier drei Millionen Euro Ablöse. Der Nationalspieler seines Landes unterzeichnete einen Vertrag bis Sommer 2024. Der kraftvolle Flügelspieler aus Freetown war in jungen Jahren nach Wales gewechselt, wo er unter anderem in der Craig Bellamy Academy spielte, ehe er im Sommer 2016 nach Dänemark wechselte. In der vergangenen Spielzeit steuerte Bundu zehn Tore und zwölf Assists in 31 Pflichtspielen für Aarhus bei. Insgesamt brachte er es in 109 Spielen auf 21 Tore und 25 Assists. Im letzten halben Jahr war Bundu auch mit möglichen Transfers zu Straßburg und Lille bzw. später sogar Borussia Dortmund in Verbindung gebracht worden.