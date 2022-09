Salzburgs CL-Gegner tätigen leihweise Last-Minute-Transfers

Das Transferfenster für den Sommer 2022 ist nun geschlossen. Wir liefern euch trotzdem noch Updates über die letzten getätigten Transfers und die größten Talente,...

Sergiño Dest

RV, 21, USA/NED | FC Barcelona – > AC Milan

Der in den Niederlanden geborene US-Teamspieler Sergiño Dest wechselt leihweise zum italienischen Meister und wird somit in der Champions League auf Red Bull Salzburg treffen. Der 21-Jährige hatte für den FC Barcelona 72 Spiele bestritten, stark begonnen, war dann aber in seinen Leistungen abgefallen. Beim AC Milan wird der Rechtsverteidiger vorerst ein Jahr bleiben, aber die Rossoneri verfügen über eine Kaufoption. Beim gestrigen 3:2-Sieg im Mailänder Derby saß Dest bereits auf der Bank des AC Milan.

Hector Bellerín

RV, 27, ESP | Arsenal FC – > FC Barcelona

Der 27-jährige Hector Bellerín galt lange Zeit als einer der Top-3-Außenverteidiger weltweit, was den Speed betrifft. Bei Arsenal, wo er bereits seit der U18 bzw. seit elf Jahren unter Vertrag steht und 239 Spiele für die Kampfmannschaft bestritt, spielte er in letzter Zeit allerdings nur eine untergeordnete Rolle. Deshalb wurde er bereits für die Saison 2021/22 an Betis Sevilla verliehen. Nun wechselte der rechte Flügelverteidiger fix nach Spanien und schließt sich ablösefrei dem FC Barcelona an, wo er vorerst einen Einjahresvertrag unterschrieb. Bellerín ist damit der Eins-zu-Eins-Ersatz für den nach Mailand abgewanderten Sergiño Dest.

Denis Zakaria

DM, 25, SUI | Juventus Turin – > Chelsea FC

Auch der Chelsea FC, ebenfalls Champions-League-Gegner der Salzburger, verstärkte sich in letzter Sekunde mit einem potentiellen Leistungsträger. Der 40-fache Schweizer Teamspieler Denis Zakaria wechselt leihweise von Juventus Turin nach London. Auch Chelsea hält eine Kaufoption auf seinen Neuzugang. Zakaria war erst vor einem halben Jahr von Mönchengladbach zu Juventus gewechselt und kostete damals 8,6 Millionen Euro Ablöse. Chelsea bezahlt nun eine Leihgebühr in Höhe von drei Millionen Euro, kann Zakaria nach Ende der Leihe um 28 Millionen fix verpflichten.

Julian Weigl

DM, 26, GER | Benfica – > Borussia Mönchengladbach

Nach 2 ½ Jahren in Lissabon kehrt der umsichtige defensive Mittelfeldspieler Julian Weigl vorerst leihweise nach Deutschland zurück. Borussia Mönchengladbach leiht den 26-Jährigen, der verblüffenderweise erst sechs Länderspiele absolvierte, bis zum Ende der laufenden Saison aus und besitzt eine Kaufoption. Der Bayer stand zuletzt auf der Einkaufsliste mehrerer internationaler Top-Klubs wie etwa Chelsea und Eintracht Frankfurt. Bei Benfica war Weigl durchwegs Stammspieler, lief aber nach einer großen Einkaufstour in der abgelaufenen Transferzeit Gefahr, seinen Stammplatz zu verlieren. Benfica holte für Weigls Position mit Fredrik Aursnes und Enzo Fernández gleich zwei mögliche Konkurrenten.