Schalke leiht Kolasinac, neuer Routinier für Salzburgs EL-Gegner

Die Wintertransferzeit 2021 hat begonnen und wird voraussichtlich ohne die ganz großen Transferkracher stattfinden. Wir halten euch regelmäßig über die interessantesten Transfers aus der Fußballwelt auf dem Laufenden.

Philip Zinckernagel

RA, 26, DEN | Bodö/Glimt – > Watford FC

Der dänische Rechtsaußen Philip Zinckernagel war die prägende Figur rund um den überraschenden Meistertitel von Bodö/Glimt in Norwegen. Der pfeilschnelle und trickreiche 26-Jährige erzielte in 28 Ligaspielen 19 Tore und 24 Assists und kam damit auf einen Scorerpunkt pro 58 Minuten. Zum Leidwesen seines bisherigen Vereins lief der Vertrag des Dänen aus, wodurch er ablösefrei wechseln durfte. Der gebürtige Kopenhagener wechselt nun in die zweite englische Liga zum Watford FC, der mit seinem neuen Coach, dem Spanier Xisco, um den Aufstieg in die Premier League kämpft. Zinckernagel unterschrieb bei den Hornets einen langfristigen Vertrag bis 2026 und hat mit seinem Spielstil auf jeden Fall das Zeug, zum Publikumsliebling an der Vicarage Road zu werden.

Sead Kolasinac

LV, 27, BIH/GER | Arsenal FC – > FC Schalke 04

Ist der FC Schalke 04 noch zu retten? Das ist eine der großen Fragen, die sich Fußball-Deutschland derzeit stellt. Die Knappen liegen nach 13 absolvierten Partien mit nur vier Punkten und keinem einzigen vollen Erfolg am Tabellenende. Auf das rettende Ufer fehlen sieben Punkte, auf den Relegationsplatz immerhin sechs. Nun rüsten die Gelsenkirchner nach: Mit Sead Kolasinac kommt nicht nur ein alter Bekannter, sondern auch ein 35-facher bosnischer Nationalspieler, der die Schalker stabilisieren soll. Bei Arsenal war Kolasinac zuletzt nur am Abstellgleis, für Schalke bestritt der Linksverteidiger in der Vergangenheit 123 Partien. Der Deutsch-Bosnier kommt leihweise für den Rest der Saison und wird danach wieder zu den Gunners zurückkehren.

Étienne Capoue

DM, 32, FRA | Watford FC – > Villarreal CF

Der Europa-League-Gegner von Red Bull Salzburg, der Villarreal CF, verstärkt sein zentrales Mittelfeld mit Routine. Der Franzose Étienne Capoue spielte seit Sommer 2015 für Watford und wechselt nun um zwei Millionen Euro zum „Gelben U-Boot“, wo er einen Vertrag bis 2023 unterzeichnete. Der erfahrene Mann fürs defensive Mittelfeld kommt als Backup, um diverse Verletzungen abzufedern. Vicente Iborra fällt mit einem Kreuzbandriss noch für die restliche Saison aus und auch Francis Coquelin dürfte den Spaniern noch einige Wochen fehlen.

Amad Diallo

RA, 18, CIV | Atalanta Bergamo – > Manchester United

Die Red Devils sind aktuell gut unterwegs und spielen in der englischen Premier League offenbar sogar um den Titel mit. Aber Manchester United kümmert sich auch jetzt schon um die Zukunft: Der 18-jährige, in Italien aufgewachsene Ivorer Amad Diallo unterschrieb einen langfristigen Vertrag und spült stolze 21 Millionen Euro in die Vereinskassa von Atalanta Bergamo. Der Linksfuß spielt mit Vorliebe auf der Position des Rechtsaußen, um mit seinem Trickreichtum und seiner Dynamik zum Tor zu ziehen. Für die Kampfmannschaft von Atalanta bestritt Diallo erst fünf Partien, in denen er einen Treffer beisteuerte. Davon abgesehen kam er hauptsächlich in der U19 des Klubs, sowie in der UEFA Youth League zum Einsatz. Zuletzt war auch der Arsenal FC an einer Verpflichtung des 173cm großen Offensivspielers interessiert.