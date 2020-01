Schaub unterschreibt beim HSV, Salzburg verleiht Talent auf die Insel

Die Wintertransferperiode 2020 ist im Gange und wir informieren euch im Zuge unserer Transferupdates wieder regelmäßig über die interessantesten Übertritte auf der nationalen und...

Louis Schaub

OM, 25, AUT | 1.FC Köln – > Hamburger SV

Louis Schaub entscheidet sich für einen Verbleib in Deutschland und geht vorerst leihweise eine Etage tiefer. Der langjährige Rapid-Spielmacher schließt sich dem HSV an, der sich zudem eine Kaufoption um kolportierte 2,5 Millionen Euro sicherte. Schaub war zuletzt von Köln-Trainer Markus Gisdol aussortiert worden, was die Fans der Geißböcke erzürnte, zumal Schaub gerade in der Aufstiegssaison starke Leistungen ablieferte. Insgesamt gelangen ihm in 40 Partien für die Kölner sechs Tore und 16 Assists. In der Bundesliga schrieb Schaub nur einmal an und kam an den letzten sechs Spieltagen nur 48 Minuten lang zum Einsatz. Für die Nationalmannschaft traf Schaub bis dato fünfmal in 14 Spielen.

Kilian Ludewig

RV, 19, GER | Red Bull Salzburg – > FC Barnsley

Der 19-jährige Rechtsverteidiger Kilian Ludewig wechselt leihweise von Red Bull Salzburg zum FC Barnsley, wo Ex-WAC-Trainer Gerhard Struber das Trainerzepter schwingt und mit Patrick Schmidt, Samuel Sahin-Radlinger und Marcel Ritzmaier gleich mehrere rot-weiß-rote Legionäre unter Vertrag stehen. Ludewigs Vertrag bei Red Bull rennt noch bis Sommer 2022, allerdings hat der Deutsche noch kein Spiel für RB Salzburg absolviert, sondern kam lediglich für den FC Liefering zum Einsatz. Vergangene Saison kam er auf 18 Einsätze, heuer lief er insgesamt zehn Mal in der Meisterschaft auf. Ludewigs neuer Verein feierte am Wochenende einen 2:1-Heimsieg gegen Huddersfield, steckt aber weiterhin mitten im Abstiegskampf. Seine Konkurrenten auf der Position des Rechtsverteidigers sind Dimitri Kevin Cavaré (24) und Jordan Williams (20).

Diego Demme

DM, 28, GER | RB Leipzig – > SSC Napoli

Napoli-Coach Gennaro Gattuso bekam mit der Verpflichtung von Diego Demme einen seiner absoluten Wunschspieler. Der defensive Mittelfeldspieler ist eines der „Urgesteine“ der Leipziger und spielte bereits in der Saison 2013/14 für seinen bisherigen Verein. Der Serie-A-Klub, der in einer veritablen Krise steckt und nach drei Niederlagen aus den letzten vier Partien nur noch am 11. Tabellenplatz liegt, soll für mehr Kampfkraft im defensiven Mittelfeld sorgen. Demme ist ein laufstarker Abräumer, der seine Stärken klar in der Balleroberung hat. Mit Amadou Haidara, Tyler Adams und Tom Krauß verfügen die Leipziger über zahlreiche junge Talente in der Mittelfeldzentrale, die nun nachrücken und neben dem gesetzten Konrad Laimer zum Einsatz kommen können.

Ryan Babel

LA, 33, NED | Galatasaray – > Ajax

Ryan Babel wechselt mit 33 Jahren leihweise zu Ajax. Der Linksaußen kennt den Klub nur zu gut, denn er durchlief sämtliche Nachwuchsmannschaften beim niederländischen Rekordmeister, wo er mit 17 Jahren sein Debüt in der Kampfmannschaft feierte. Nach Transfers zu Liverpool und Hoffenheim wechselte er 2012 wieder zu Ajax zurück, ehe er ein lukratives Angebot von Al Ain annahm. Nach Gastspielen bei Besiktas, Fulham und Galatsaray schließt sich nun der Kreis und er wird zumindest bis Saisonende bei seiner alten Liebe auf Torjagd gehen. Der 63-fache Nationalspieler steuerte heuer in 15 Saisonspielen fünf Tore und einen Assist bei und kam auch viermal in der Champions League zum Einsatz. Babel ist mittlerweile 33 Jahre alt und rückblickend wird er sich fragen müssen, ob er nicht ein wenig mehr aus seinem riesigen Talent machen hätte können.