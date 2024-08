Sechser-Rochade bei PSG und Benfica, Okotie schnürt die Schuhe wieder

Die Sommertransferzeit hat nun begonnen und es gibt schon jetzt mehrere Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne. Wir fassen die neuesten Transfers zusammen...

Alexander Sörloth

ST, 28, NOR | Villarreal CF – > Atlético Madrid

In Norwegen steht der 28-jährige Alexander Sörloth ein wenig im Schatten von Weltstar Erling Haaland – aber auch der routinierte Angreifer zeigte in der vergangenen Saison eindrucksvoll, was in ihm steckt. Für Villarreal kam er in der Spielzeit 2023/24 auf 26 Tore und sechs Assists in 41 Pflichtspielen und somit geht es für den 195cm-Mann bereits nach einer Saison ligaintern weiter nach oben. Sörloth, der erst im Sommer 2023 um zehn Millionen Euro aus Leipzig nach Villarreal wechselte, unterschrieb nun einen Vierjahresvertrag bei Atlético Madrid, das 32 Millionen Euro Ablöse für den Norweger bezahlte. Zuletzt hatte sich auch die AS Roma intensiv um die Dienste des Stürmers bemüht, dann aber den spanischen Torschützenkönig Artem Dovbyk verpflichtet.

Joao Neves

DM, 19, POR | SL Benfica – > Paris Saint-Germain

Benfica Lissabon verliert sein Sechser-Supertalent Joao Neves an Paris Saint-Germain. Der mittlerweile neunfache portugiesische Teamspieler, der im September 20 Jahre alt wird, kostet PSG auf Anhieb 60 Millionen Euro und könnte anhand von Boni sogar noch bis zu 70 Millionen teuer werden. Neves spielte bereits seit seinem 12. Lebensjahr bei Benfica und wurde vor 1 ½ Jahren in die Kampfmannschaft hochgezogen. Seitdem bestritt der einstige Youth-League-Sieger 75 Spiele für die „Erste“ und erzielte dabei vier Tore und drei Assists. Zuletzt sollen mit den beiden Manchester-Klubs, sowie Bayern München und Liverpool auch weitere Größen des Weltfußballs am jungen Portugiesen dran gewesen sein.

Renato Sanches

ZM, 26, POR | Paris Saint-Germain – > SL Benfica

Einen Ersatz für Joao Neves fand Benfica auch gleich spontan in Paris. Acht Jahre nach seinem Wechsel von Benfica zu Bayern München – damals um 35 Millionen Euro – kehrt Renato Sanches zurück nach Lissabon. Bei PSG stand der Europameister von 2016 und 32-fache Nationalspieler zuletzt zwei Jahre unter Vertrag, wurde aber bereits für ein Jahr an die AS Roma verliehen. Benfica leiht den verlorenen Sohn nun ebenfalls und besitzt eine Kaufoption auf den 26-Jährigen. Die beste Zeit seit seinem Benfica-Abgang im Teenageralter hatte Sanches in den Jahren 2020 bis 2022 in Lille. Bei allen anderen Engagements war der Box-to-Box-Midfielder nur Reservist.

Rubin Okotie

ST, 37, AUT | vereinslos – > FK Hainburg

Der einstige Nationalteamstürmer Rubin Okotie wird nach fünfjähriger Pause wieder seine Fußballschuhe schnüren. Der mittlerweile 37-Jährige beendete im Sommer 2019 nach einem Gastspiel im belgischen Antwerpen bei Beerschot seine Karriere, bekam aber zuletzt offenbar wieder „Gusto“ und schloss sich nun dem FK Hainburg aus Niederösterreichs 2. Klasse Ost an. Präsident des Klubs und auch selbst Spieler ist Tomas Simkovic, mit dem Okotie einst bei der Austria kickte. Okoties Gegner heißen somit ab der neuen Saison beispielsweise Fischamend, Hundsheim, Prellenkirchen oder Stixneusiedl/Sarasdorf.