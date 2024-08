Die Sommertransferzeit neigt sich bereits dem Ende zu und es gibt nahezu täglich mehrere, interessante Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne. Wir fassen...

Xherdan Shaqiri

OM, 32, SUI | Chicago Fire FC – > FC Basel

Nach ganzen zwölf Jahren auf sehr erfolgreichen Abwegen kehrt der 125-fache Schweizer Teamspieler und zweifache Champions-League-Sieger Xherdan Shaqiri zurück zu seinem Heimatverein Basel. Der kraftvolle Offensivspieler war im Sommer 2012 um 12 Millionen Euro von Basel zu Bayern München gewechselt und spielte danach auch für Inter Mailand, Stoke City, Liverpool, Olympique Lyon und zuletzt in der US-amerikanischen Major League Soccer für Chicago Fire. Nach Basel kehrt der kosovarisch-stämmige Linksfuß nun ablösefrei zurück und ist beim kriselnden Großklub die Hoffnung auf eine Wende ins Positive. Zuletzt bekundeten auch Besiktas, Panathinaikos und AEK Athen Interesse am Schweizer, der sich aber für eine „romantische“ Heimkehr entschied. In jungen Jahren hatte Shaqiri in 130 Spielen 23 Tore und 27 Assists für Basel beigesteuert.

Adam Hlozek

ST, 22, CZE | Bayer 04 Leverkusen – > TSG 1899 Hoffenheim

Die letzten zwei Jahre verbrachte das tschechische Toptalent Adam Hlozek bei Bayer Leverkusen, wo er aber in einer sehr starken Mannschaft nicht den Schritt nach vorne machte, den man sich bei der „Werkself“ ursprünglich erhoffte. Der mittlerweile 22-Jährige kam in 80 Spielen auf 14 Tore und elf Assists, etablierte sich aber auch im tschechischen Team, für das er mittlerweile 34-mal auf dem Platz stand. Da Hlozek in Leverkusen nicht mit einem unumstrittenen Stammplatz rechnen konnte, schlug nun die TSG Hoffenheim zu und verpflichtete den 188cm großen Angreifer um 18 Millionen Euro. Noch nie zuvor bezahlte Hoffenheim mehr für einen Spieler. Der bisherige Rekordhalter war Mergim Berisha, der die TSG 14 Millionen kostete.

Désiré Doué

LA, 19, FRA | Stade Rennes – > Paris Saint-Germain

Der Linksaußen Désiré Doué war zuletzt einer der begehrtesten Youngster der Fußballwelt, was auch kein Wunder ist – galt der Rennes-Offensivmann doch als eines der größten Talente seines Jahrgangs weltweit. Chelsea, Tottenham und Arsenal, sowie der FC Bayern waren intensiv am 19-Jährigen dran, aber den Zuschlag bekommt nun PSG, wo Doué zum Mbappé-Ersatz heranreifen soll. Die Pariser konnten das Supertalent für fünf Jahre binden und bezahlten 50 Millionen Euro Ablöse an Stade Rennes, womit Doué sich in der Liste der teuersten Rennes-Verkäufe auf Platz zwei hinter Jeremy Doku einreiht. Für Rennes kam Doué auf 76 Pflichtspieleinsätze und erzielte dabei acht Tore und sieben Assists.

Lazar Samardzic

ZM, 22, SRB | Udinese Calcio – > Atalanta Bergamo

Der in Berlin geborene, elffache serbische Nationalspieler Lazar Samardzic macht innerhalb Italiens den nächsten Schritt. In den letzten drei Jahren war der Ex-Hertha- und Leipzig-Spieler eine wichtige Stammkraft bei Udinese Calcio und wechselt nun leihweise mit Kaufpflicht zu Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo. Schon in seiner Zeit in der Hertha-Jugend galt Samardzic als eines der größten Talente in seinem Jahrgang, so richtig im Profifußball angekommen war der 22-Jährige aber erst ab seiner zweiten Udinese-Saison 2022/23. Insgesamt kam Samardzic in Udine auf 13 Tore und zehn Assists in 98 Partien. Mit dem Wechsel nach Bergamo entschied er sich gegen einen Transfer zum AC Milan, der ebenfalls reges Interesse zeigte.a