Sidney Sam wechselt in die Türkei, Schalke holt Routinier Ibisevic

Die Sommertransferzeit 2020 hat begonnen. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich.

Vedad Ibisevic

ST, 36, BIH | Hertha BSC – > FC Schalke 04

Der FC Schalke 04 verstärkt sich für eine Saison mit dem routinierten Bosnier Vedad Ibisevic. Der mittlerweile 36-Jährige spielt seit nunmehr 14 Jahren in Deutschland und stand bei Alemannia Aachen, der TSG 1899 Hoffenheim, dem VfB Stuttgart und zuletzt bei Hertha BSC unter Vertrag. In der deutschen Bundesliga brachte er es in 340 Partien auf 127 Tore und 51 Assists. Ibisevic kommt ablösefrei aus Berlin, unterschrieb vorerst einen Einjahresvertrag und verzichtet zudem auf sein Grundgehalt. Der 83-fache Nationalspieler spielt somit nur für Prämien auf Schalke und soll den in einer handfesten Krise befindlichen Knappen mehr Durchschlagskraft in der Offensive bescheren.

Sidney Sam

RA, 32, GER | SC Rheindorf Altach – > Antalyaspor

Nach seiner erfolgreichen Saison in Altach mit sechs Treffern und sieben Assists in 21 Bundesligaspielen zieht es den 32-jährigen Sidney Sam in die Türkei. Der inverse Flügelspieler unterzeichnete einen Einjahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr bei Antalyaspor und ist dort nicht der einzige prominente Offensivspieler. Auch Deutschlands Altstar Lukas Podolski steht in Antalya unter Vertrag, zudem verpflichtete der Klub zuletzt den Ex-Wolfsberger Dever Orgill und Ex-Dortmund-Star Nuri Sahin. Antalyaspor soll zudem an einer Verpflichtung von Amin Younes vom SSC Napoli interessiert sein.

Timothy Castagne

RV, 24, BEL | Atalanta Bergamo – > Leicester City

Nach Mancini, Berisha und D’Alessandro ist der belgische Rechtsverteidiger Timothy Castagne der vierte Spieler der das Überraschungsteam der vergangenen Saison, Atalanta Bergamo, gegen Ablöse verlässt. Der 24-Jährige wechselt um 21 Millionen Euro zu Leicester City und unterschreibt bei den Foxes einen Fünfjahresvertrag. Castagne spielte zuletzt drei Jahre für Atalanta, nachdem der Serie-A-Klub ihn um 6,5 Millionen Euro von Racing Genk verpflichtete. Der siebenfache belgische Teamspieler war zuletzt auch bei Hertha BSC, Sevilla, Tottenham und einigen anderen italienischen Klubs auf dem Zettel. Bei Leicester ist Castagne der erste Neuzugang für die Saison 2020/21.

Mario Schragl

TW, 21, AUT | Karlsruher SC – > Sonnenhof Grossaspach

Die letzten beiden Jahre war der Steirer Mario Schragl Mitglied der Kampfmannschaft des Karlsruher SC, kam aber nur zu einem Einsatz in der „Ersten“. Der ehemalige U17-Nationaltorhüter wechselt nun in die Regionalliga zu Sonnenhof Grossaspach, um endlich zu regelmäßigen Einsätzen zu kommen. Beim kleinen verein aus der deutschen Regionalliga Südwest sollte er gute Chancen haben, die Nummer Eins zu werden. Dafür müsste er das Rennen gegen seinen 24-jährigen Konkurrenten Oliver Schnitzler machen. Wir werden in der neuen Saison im Zuge unseres wöchentlichen „Next Generation“-Checks über die Situation von Mario Schragl berichten.