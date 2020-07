Slavia Prag und Sporting Braga jubeln über beeindruckende Rekordtransfers

Die Sommertransferzeit 2020 hat begonnen. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich. Uros Matic ZM,...

Die Sommertransferzeit 2020 hat begonnen. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich.

Uros Matic

ZM, 30, SRB | FC Kopenhagen – > Qarabag Agdam

Der einstige Sturm- und Austria-Legionär Uros Maric verbrachte zuletzt ein erfolgloses Jahr bei APOEL Nikosia und wurde von den Zyprern nicht mehr weiterverpflichtet. Es war bereits das zweite Mal, dass er vom FC Kopenhagen ins Ausland verliehen wurde. Die Dänen nehmen den mittlerweile 30-jährigen Serben nicht mehr zurück und geben ihn nun fix an den aserbaidschanischen Klub Qarabag Agdam ab. Beim überlegenen Tabellenführer der Premyer Liqasi unterschrieb Matic nun einen Zweijahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr.

Tomás Soucek

DM, 25, CZE | Slavia Prag – > West Ham United

Schier unglaublicher Geldregen für Slavia Prag! Bereits im letzten Halbjahr kickte der defensive Mittelfeldspieler und 25-fache tschechische Nationalspieler Tomás Soucek leihweise für West Ham United. Im Winter erhielt Slavia hierfür eine Leihgebühr von 4,5 Millionen Euro. Nachdem West Ham nun den Premier-League-Klassenerhalt fixierte, wurde Soucek einen Tag nach dem offiziellen Leihende fix von den Hammers verpflichtet. Inklusive der bereits entrichteten Leihgebühr erhält Slavia 21 Millionen Euro für den Eigenbauspieler, der im Alter von neun Jahren zum Hauptstadtklub wechselte. Bei West Ham unterzeichnete der 192cm große Sechser nun einen Vertrag bis Sommer 2024.

Trincao

RA, 20, POR | Sporting Braga – > FC Barcelona

Nicht nur Slavia Prag, auch Sporting Braga jubelt über einen neuen Rekordtransfer. Der 20-jährige Rechtsaußen Trincao wurde per Ausstiegsklausel nach Barcelona transferiert. Der aktuelle portugiesische U21-Teamspieler bringt Braga demnach 31 Millionen Euro ein und ist damit fast doppelt so teuer wie der bisherige Rekordtransfer Rafa Silva, der um 16 Millionen zu Benfica wechselte. Trincao erzielte in der soeben abgelaufenen Saison neun Tore und 13 Assists in 40 Pflichtspielen. Barcelona stattete den Portugiesen mit einem Fünfjahresvertrag aus und machte gleich mal deutlich, wie man den flinken Flügelspieler bewertet: Die Ausstiegsklausel legten die Katalanen mit einer halben Milliarde Euro fest…

Dejan Lovren

IV, 31, CRO | FC Liverpool – > Zenit St.Petersburg

Nach sechs Jahren, 185 Pflichtspielen und dem Gewinn von Meisterschaft und Champions League verlässt der kroatische Innenverteidiger Dejan Lovren die Reds und wechselt nach Russland. Zenit St.Petersburg holt den kopfball- und zweikampfstarken Abwehrspieler um 12 Millionen Euro für eine Vertragsdauer von drei Jahren. Lovren bestritt in der abgelaufenen Saison nur noch 15 Pflichtspiele für Liverpool. Am Ende war der Kroate hinter Van Dijk, Gomez und Matip nur der vierte Innenverteidiger der Reds. Lovren ist nach Clyne und Lallana der dritte fixe Abgang beim englischen Meister. Neue Spieler holte man bisher nicht.