Die größten Nachwuchstalente der Welt: Pedri

In dieser wiederkehrenden Serie möchten wir euch die größten Nachwuchstalente der Welt vorstellen, die noch unter dem Radar laufen und auch womöglich noch das...

In dieser wiederkehrenden Serie möchten wir euch die größten Nachwuchstalente der Welt vorstellen, die noch unter dem Radar laufen und auch womöglich noch das eine oder andere Jahr brauchen, um im Profifußball anzukommen. Auf lange Sicht solltet ihr euch die Namen, die wir in dieser Serie vorstellen, dringend merken.

Pedri

LA/OM, 17 (Jg. 2002), ESP – UD Las Palmas

Irre Zahlen kursieren derzeit, wenn es um den „kanarischen Iniesta“ Pedri geht. Der 17-Jährige spielte bisher nur einmal für die spanische U19-Nationalelf und war zuletzt Stammspieler beim Zweitligisten Las Palmas, fixierte aber frühzeitig seinen Wechsel zum FC Barcelona. Pedri unterschrieb einen ab kommendem Sommer gültigen Vertrag und kostete die Blaugrana vorerst nur fünf Millionen Euro. Durch Bonuszahlungen und eine 15-prozentige Weiterverkaufsbeteiligung hofft Las Palmas aber insgesamt auf 25 Millionen Euro Erlös für sein Supertalent – eine Hoffnung, die sich allerdings aufgrund der Corona-Krise in den letzten Wochen nach unten verschoben haben dürfte.

Ausstieg kostet zwischen 100 und 400 Millionen…

Barca holte Pedri vorerst für die zweite Mannschaft und stattete ihn dennoch bereits mit einer Ausstiegsklausel von 100 Millionen Euro aus, was gerade in Spanien und Portugal eigentlich nichts Unübliches ist. Etwas größenwahnsinnig mutet allerdings die Erhöhung dieser Klausel an, wenn Pedri den Sprung in die Kampfmannschaft der Katalanen schaffen sollte. In diesem Fall würde die Ausstiegsklausel nämlich auf 400 Millionen Euro anwachsen. Gezogen wird eine Klausel in dieser Größenordnung aber natürlich praktisch nie.

Erste Leihinteressenten

Trotz des feststehenden Wechsels nach Barcelona ist Pedri aber noch immer das Objekt der Begierde für andere Großklubs. So haben sich bereits RB Leipzig und Ajax Amsterdam für eine Leihe in Pedris erstem Barcelona-Vertragsjahr angeboten. Mehrere internationale Klubs sehen den Youngster jedenfalls schon jetzt in einer Topliga besser aufgehoben, als in Barcelonas zweiter Mannschaft in der dritten spanischen Spielklasse.

In mehreren Zonen zu Hause

Pedri ist ein hochinteressanter Spieler, der einen großen Aktionsradius abdeckt und vor allem aufgrund seiner zahlreichen Pendelbewegungen schwer zu verteidigen ist. Der Rechtsfuß wird häufig als Linksaußen aufgeboten und spielt extrem invers bzw. beinahe einen Linksaußen/Zehner-Hybrid. Ähnlich wie sein Vorbild Iniesta deckt er praktisch zwei Positionen ab und fühlt sich aufgrund seiner engen Ballführung und der markanten Stärke bei „Through Passes“ in jederlei Ausprägung speziell auf der Halbposition äußerst wohl. Das aktuell größte Talent der Kanarischen Inseln ist extrem stark im Eins-gegen-Eins, sucht dabei häufig die Tiefe, kann das Spiel aber auch konsequent in die Breite verschleppen. Diese Läufe in die Breite zerstören die gegnerische Ordnung und die geringe Positionstreue Pedris ist wohl als eine seiner größten Besonderheiten im Spiel anzusehen. Für die „Erste“ von UD Las Palmas bestritt er bisher 27 Partien, in denen er drei Tore und vier Assists beisteuerte.