FC Girona: Ein reges Kommen und Gehen

Der FC Girona ist wohl ohne Zweifel die Überraschungsmannschaft in der spanischen LaLiga gewesen. Die Katalanen erlebten in ihrer erst vierten Erstliga-Saison der Vereinsgeschichte einen Höhenflug und schlossen die Saison hinter dem großen FC Barcelona (2. Platz) und den Königlichen von Real Madrid (Meister) auf Tabellenplatz 3 ab.

In der Saison 2024/25 geht die Mannschaft von Míchel in ihre erste Europacup-Saison und das in der Königsklasse, der Champions League. Mit ihrer sportlichen Leistung und ihrem mutigen offensiven Spielstil hatte sich der FC Girona souverän und verdient in die Champions League gespielt. Dennoch stand hinter der ersten Teilnahme an der Königsklasse ein dickes Fragezeichen.

UEFA lässt FC Girona und Manchester City zur Champions League zu

Grund für die Zweifel an der Teilnahme war die „City Football Group“. Beide Mannschaften sowohl FC Girona als auch Manchester City sind Teil dieser Investoren-Gruppe, die zu großen Teilen dem Scheich Mansour bin Zayed al Nayhan gehören. Zayed al Nayhan ist auch im Vorstand der Citizens und aufgrund der gemeinsamen Investorengruppe dürften sie laut UEFA-Regelwerk nicht gleichzeitig an der Champions League teilnehmen, damit die Vorstände keinen Einfluss auf die sportlichen Entscheidungen haben.

Laut der Regel des europäischen Fußballverbandes bekommt die besser platzierte Mannschaft in der Liga unter Berücksichtigung des UEFA-Koeffizienten den Vorrang. Im Falle von Manchester City und dem FC Girona hätten die Spanier zurückstecken müssen. Nach einer Entscheidung der UEFA dürfen beide Mannschaften unter einer Auflage für Girona an der Champions League teilnehmen. Die Investoren der Katalanen müssen sich bis zum 01. Juli 2025 aus dem Vorstand von FC Girona zurückziehen.

Ein prominentes Beispiel aus der Vergangenheit einer Multi-Club-Ownerships sind die beiden Red Bull Mannschaften aus Leipzig und Salzburg, die in der Saison 2018/19 sogar zusammen in eine Gruppe der Europa League gelost wurden. Bisher wurde noch keiner Mannschaft die Teilnahme aus diesen Gründen verweigert. Die UEFA beschäftigt sich damit, eine geschlossene Regelung zu finden, bisher entscheiden sie noch jeden Einzelfall separat. Es ist aber klar, dass eindeutige Regeln, die auch für die Fans nachvollziehbar sind, erstellt werden müssen.

Transferaktivität bei FC Girona: Ein reges Kommen und Gehen

Nach der starken Saison der Katalanen haben sich natürlich die Spieler in den Vordergrund und auf die Transferzettel einiger Top-Klubs gespielt. Besonders Artem Dovbyk, der in der vergangenen Saison mit 24 Toren der Top-Scorer der Liga war, weckte Interesse aus den Top-5-Ligen. Sein Abgang zur AS Roma in die Serie A füllt die Kassen von Girona mit einer Summe zwischen 30 und 38 Millionen. Der 27-jährige Ukrainer ist damit der teuerste Abgang des FC Girona. Nach Berichten von „Sky“ besitzt der spanische Verein eine Weiterverkaufsbeteiligung in einer Höhe von 10 Prozent.

Neben dem ukrainischen Stürmer verließ auch Aleix Garcia um 18 Millionen Euro den Klub und wechselte zum deutschen Meister aus Leverkusen

Ein Beispiel für einen prominenten Zugang ist Donny van de Beek. Der 27-Jährige stand bei Manchester United unter Vertrag, war aber zuletzt an den deutschen Bundesligisten Eintracht Frankfurt verliehen. Den Spaniern gelang mit der Verpflichtung von dem niederländischen Mittelfeldspieler ein echter Coup. Während Manchester United in der Saison 2020/21 35 Millionen Euro für van de Beek an Ajax Amsterdam überwies, bezahlt der FC Girona mit rund 500.000 Euro nur einen Bruchteil seines Marktwertes.

Ansonsten holte man um neun Millionen Euro Mittelstürmer Abel Ruiz vom SC Braga und verpflichtete um acht Millionen Euro den soliden tschechischen Innenverteidiger Ladislav Krejci, der auch bei der Europameisterschaft sein Land vertrag. Linksaußen Bryan Gil und Oriol Romeu kamen leihweise von den Spurs und dem FC Barcelona.

Die Transfers im Überblick

Zugänge: Abel Ruiz (Stürmer, SC Braga, 9 Mio. Euro Ablöse), Ladislav Kreijci (Innenverteidiger, Sparta Prag, 8 Mio. Euro Ablöse), Alejandro Francés (Innenverteidiger, Real Saragossa, 3,5 Mio. Euro Ablöse) Donny van de Beek (Zentrales Mittelfeld, Manchester Utd., 500 Tsd. Euro Ablöse), Bryan Gil (Linker Flügel, Tottenham, Leihe), Oriol Romeu (Defensives Mittelfeld, FC Barcelona, Leihe)

Rückkehrer nach der Leihe: , Ilyas Chaira (Rechter Flügel), Manu Vallejo (Offensives Mittelfeld), Óscar Urena (Linker Flügel),

Abgänge: Artem Dovbyk (AS Rom, 30 – 38 Mio. Euro Ablöse), Aleix Garcia (Bayer 04 Leverkusen, 18 Mio. Euro Ablöse), Pau Victor (FC Barcelona, 2,7 Mio. Euro Ablöse), Alexander Callens (AEK Athen, 300 Tsd. Euro Ablöse), Gabri Martínez (SC Braga, Ablösefrei), Arnau Ortiz (Slask Wroclaw, Ablösefrei), Álex Sala (FC Córdoba, Ablösefrei), Ibrahima Kébé (Lommel SK, Leihe), Toni Fuidias (FC Cartagena, Leihe), Borja García (Vereinslos)

Leih-Ende: Yan Couto (Manchester City), Eric García (FC Barcelona), Pablo Torre (FC Barcelona), Savinho (Troyes)