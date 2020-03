FC Valencia: 35% infiziert – Auch Sampdoria Genua stark betroffen

Zuletzt haben wir vom positiven Coronatest von Ezequiel Garay und drei weiteren nicht näher genannten Spielern und Funktionären des FC Valencia berichtet. Mittlerweile hat sich die Lage bei den „Fledermäusen“ noch einmal verschärft.

Mittlerweile wurden mehr als ein Drittel der Spieler und des Staff des La-Liga-Klubs positiv auf den Coronavirus getestet. Bei insgesamt 35% Infektionen ist davon auszugehen, dass alleine beim spanischen Klub mindestens 15 Leute betroffen sind. Alle Erkrankten befinden sich in häuslicher Quarantäne, von möglichen schweren Verläufen ist derzeit nichts bekannt.

Auf seiner Website erklärte der FC Valencia folgendes:

Several further tests for the COVID-19 coronavirus amongst Valencia CF coaching staff and players have come back positive. All cases are asymptomatic and those involved are currently isolated at home, receiving medical assessment and carrying out their scheduled training plan.