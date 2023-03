La Liga: Traditionsvereinen droht der Abstieg

Wer angesichts des aktuellen Tabellenstands in der spanischen Liga meint, dass die letzten zwölf Meisterschaftsrunden kaum Spannung bieten, der sollte sein Augenmerk weniger auf...

Wer angesichts des aktuellen Tabellenstands in der spanischen Liga meint, dass die letzten zwölf Meisterschaftsrunden kaum Spannung bieten, der sollte sein Augenmerk weniger auf den Titel-, sondern mehr auf den Abstiegskampf legen. Während der FC Barcelona aufgrund des Punktevorsprungs nicht mehr zu schlagen sein wird, sind am unteren Ende der Tabelle noch viele Fragen offen.

Angesichts der Tabellensituation darf man in der spanischen Liga heuer einen dramatischen Abstiegskampf erwarten. Drei Mannschaften werden den schweren Gang in die Segunda División antreten müssen und mehr als zehn Vereine könnte es noch erwischen. Wer also auf die Absteiger in der La Liga wetten will, hat zahlreiche Möglichkeiten, da der Abstand zwischen Platz 7 und 19 lediglich zehn Punkte beträgt! Wir bieten euch einen Überblick und geben am Ende des Artikels eine Prognose ab, die vom Expected-Points-Modell unterstützt wird.

Nur eine Mannschaft ohne Hoffnung

Es gibt nur ein Team, das sich keine Hoffnung auf den Klassenerhalt machen darf. Der FC Elche zeigte sich zwar in den letzten Wochen etwas verbessert, wird aber den katastrophalen Start in die Saison nicht mehr wettmachen können. Der Tabellendreizehnte der Vorsaison musste bis zum 20. Spieltag warten, ehe der erste Sieg gelang! Davor gab es sechs Punkteteilungen und unglaubliche 13 Niederlagen. Aktuell steht die Mannschaft bei 13 Punkten und erreichte damit nur halb so viele Zähler wie der Vorletzte der Tabelle.

Valencia in Gefahr

Ältere Valencia-Fans werden sich vielleicht an die Saison 1985/86 erinnern, als die Mannschaft nach 55 Saisonen in der obersten Spielklasse abstieg. Damals wie heute waren auch finanzielle Probleme für die schwachen sportlichen Leistungen verantwortlich und die Anhänger haben aktuell im Eigentümer Peter Lim schon längst einen Schuldigen ausgemacht. Wie der sechsfache spanische Meister und zweifache Champions-League-Finalist geführt wird, kann man gut anhand der Trainerhistorie sehen. Seite Sommer 2020 standen sechs verschiedene Trainer an der Seitenlinie! Ruben Baraja ist seit Mitte Februar im Amt und kam in den ersten fünf Spielen auf einen Punkteschnitt von 1.20, was keine wesentliche Verbesserung zu seinem Vorgänger Gennaro Gattuso darstellt.

Sevilla als Zweitligist in der Champions League

Besonders paradox ist die Situation beim FC Sevilla. Der ansonsten so konstant agierende Klub, der in den letzten drei Spielzeiten stets auf Platz 4 landete, liegt aktuell nur auf Platz 14 in der Tabelle. Der Vorsprung auf Platz 19 beträgt dabei nur zwei Punkte. Der FC Sevilla ist allerdings noch in der Europa League vertreten und setzte sich beim K.o.-Duell gegen Fenerbahce durch. Die Spanier wissen wie keine andere Mannschaft wie man diesen Bewerb gewinnt, denn der Klub ist der Rekordhalter in der Europa League und gewann diese zwischen 2006 und 2020 gleich sechs Mal.

Sollte der FC Sevilla absteigen und gleichzeitig zum siebenten Mal die Europa League gewinnen, tritt die kuriose Situation ein, dass ein Zweitligist in der Champions League vertreten ist. Bis zum Europa-League-Titel ist es aber noch ein weiter Weg und schon in der nächsten Runde wartet mit Manchester United ein großer Brocken.

Von allen sich im Abstiegskampf befindlichen Teams hat der FC Sevilla jedenfalls die größte Qualität im Kader. Trainer Jorge Sampaoli kann auf Stars wie Torhüter Bono, Mittelfeldstratege Ivan Rakitic und die Stürmer Youssef En-Nesyri und Lucas Ocampos zurückgreifen. Das Team verfügt zudem über enorm viel Routine, die vor allem die ehemaligen Manchester-City-Spieler Jesus Navas und Fernando verkörpern. Es wäre schon sehr überraschend, wenn es dem FC Sevilla nicht gelingt das Ruder herumzureißen und sich aus dem Abstiegskampf zu befreien.

Die weiteren Abstiegskandidaten

Neben dem FC Elche und dem FC Valencia befindet sich aktuell mit UD Almeria der Vorjahressieger der Segunda División auf einem Abstiegsplatz. Nur einen Punkt mehr weist Espanyol Barcelona auf, eine Mannschaft, die stehts im Schatten des Stadtrivalen steht, aber dennoch vier Mal den spanischen Cup gewann und noch 2007 zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte im UEFA-Pokalfinale stand. Nur zwei Punkte Vorsprung auf den Abstiegsplatz weisen Valladolid und Cádiz auf, die punktegleich mit dem FC Sevilla die Plätze 14-16 teilen.

Ein kleiner Befreiungsschlag gelang in der vergangenen Runde dem FC Getafe, der mit einem 2:0-Heimsieg gegen den FC Sevilla gleich fünf Plätze gutmachte und auf Rang 13 liegt. Girona, Mallorca, Celta Vigo und Osasuna sind mit 31 bis 34 Punkten auch noch nicht gänzlich gerettet, Selbst Rayo Vallecano und Athletic Bilbao haben auf den Plätzen 7 und 8 nur zehn Punkte Vorsprung auf Platz 19. Es wäre aber eine große Überraschung, wenn eines der Teams, das sich aktuell auf einem einstelligen Tabellenplatz befindet, am Ende unter dem Strich landen wird.

# Team Spiele Tordifferenz Punkte 7 Athletic Bilbao 26 +8 36 8 Rayo Vallecano 26 +1 36 9 Osasuna 26 -5 34 10 Celta Vigo 26 -3 34 11 Mallorca 26 -5 32 12 Girona 26 -1 31 13 Getafe 26 -7 29 14 Sevilla 26 -13 28 15 Cádiz 26 -17 26 16 Valladolid 26 -18 28 17 Espanyol 26 -10 27 18 Valencia 26 -3 26 19 Almeria 26 -15 26 20 Elche 26 -32 13

Ein Blick auf die Expected Points

Die Expected Points ermitteln die Anzahl der Punkte, die eine Mannschaft aus einem Spiel hätte holen „müssen“, basierend auf den Torchancen, also den Expected Goals, die sie in diesem Spiel kreierte bzw. hinnehmen musste. Im Wesentlichen erhält jedes Team zwischen 0 und 3 Expected Points, je nachdem, wie einseitig das Spiel aus Sicht der Expected Goals war.

Laut dem xP-Modell von understat.com lief der FC Valencia besonders unglücklich und müsste 9.88 Punkte mehr auf dem Konto haben. Auch Elche lief um knapp acht Punkte zu schlecht, wobei auch bei dieser Zählweise der Klub am Tabellenende stehen würde. Während Espanyol ebenfalls um sieben Punkte weniger als das xP-Modell aufweist, dürfen sich Cadiz und Real Valladolid nicht über ihre Ausbeute beschweren, da sie um rund vier Punkte besser abschnitten, als es das xP-Modell voraussagt.

Unsere Prognose ist demnach, dass neben Elche zunächst einmal die UD Almeria aus der La Liga absteigen wird und es entweder Cádiz oder Real Valladolid erwischen wird. Der FC Valencia könnte noch einmal mit einem blauen Auge davonkommen, was aber nichts daran ändert, dass der Traditionsverein viel mehr Ruhe und Kontinuität in den Klub bringen muss. Ob dies unter Peter Lim gelingt, darf allerdings bezweifelt werden, da die Fronten zwischen Fans und Eigentümer extrem verhärtet sind.