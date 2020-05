La Liga: Wird der Spielbetrieb am 12. Juni fortgesetzt?

Kommendes Wochenende rollt in der deutschen Bundesliga wieder das runde Leder. Unser Nachbarland ist damit die erste europäische Top-Liga, die den Spielbetrieb wieder aufnimmt....

Ligapräsident Javier Tebas verlautbarte gestern: „Wir bemühen uns darum, den Spielbetrieb wieder aufzunehmen. Der Virus ist noch da. Aber wenn wir können, werden wir am 12. Juni wieder beginnen.”

Konkret ist demnach noch nichts, doch es ist immerhin das erste Mal, dass ein Funktionär einen bestimmten Starttermin in der Öffentlichkeit verlautbarte. Die meisten Vereine nahmen in der Zwischenzeit ihren Trainingsbetrieb wieder auf und haben nun einen Monat Vorbereitungszeit bis zum ersten Pflichtspiel. Laut Beobachtern wurden die Sicherheitsprotokolle bei allen Klubs bisher penibel eingehalten und die Spieler trugen an ihren ersten Arbeitstagen Masken und Handschuhe.

Die Meisterschaftsspiele sollen am Wochenende zwischen Freitag und Sonntag stattfinden, wobei auch unter der Woche zwischen Dienstag und Donnerstag gespielt werden muss. Einige Fans und Medien machen sich aufgrund der hohen Temperaturen, die in Spanien in den Sommermonaten herrschen, große Sorgen, dass die Spieler nach der langen Pause die hohen körperlichen Belastungen nicht gut wegstecken werden. Wie in den anderen Top-Ligen ist der Druck aufgrund der hohen Fernsehgelder aber groß, dass die Saison fertiggespielt werden muss.

Angesichts der hohen Infektionszahlen in Spanien ist es durchaus etwas überraschend, dass bereits in einem Monat der Meisterschaftsbetrieb wieder aufgenommen werden könnte, zumal auch fünf Spieler positiv getestet wurden. Die Betroffenen gelten mittlerweile aber als symptomfrei und sollen laut Medienberichten die Krankheit bald überstanden haben.

So sieht es in den anderen Top-Ligen aus

In Deutschland wird kommendes Wochenende bereits wieder gespielt, während die Ligue1 die Saison vorzeitig abbrach und nun eventuell mit Klagen der Vereine rechnen muss. In Italien will man die kommenden Wochen abwarten und Ende Mai die Situation neu beurteilen. In der Premier League ist die Situation aktuell unübersichtlich. Die Saison sollte in bestimmten Stadien außerhalb von dicht besiedelten Wohnbezirken ab dem 12. Juni fertiggespielt werden, doch die Klubs aus dem unteren Tabellendrittel wehren sich gegen diese Idee, da sie im harten Abstiegskampf nicht auf ihren Heimvorteil verzichten wollen. Diese Woche sollen weitere Entscheidungen fallen.