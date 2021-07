Lionel Messi vereinslos: Verlängert der Superstar beim FC Barcelona?

Heute lief Lionel Messis Vertrag beim FC Barcelona aus und die Zukunft des argentinischen Superstars ist weiter ungewiss. Wir wollen uns diese kuriose Situation...

Heute lief Lionel Messis Vertrag beim FC Barcelona aus und die Zukunft des argentinischen Superstars ist weiter ungewiss. Wir wollen uns diese kuriose Situation etwas genauer ansehen. Geht eine Ära endgültig zu Ende, oder werden die Katalanen ihren Superstar doch noch überzeugen können einen neuen Vertrag zu unterzeichnen.

Lionel Messi debütierte in der Saison 2004/05 für die Katalanen in der spanischen Liga und steuerte seitdem in 520 Meisterschaftsspielen unglaubliche 474 Tore und 217 Assists bei. In der Champions League steht er bei 120 Toren und 42 Assists nach 149 Partien in der Königsklasse. Der sechsfache Ballon d´Or-Gewinner wurde zehn Mal mit seinem Klub Meister und gewann vier Mal die Champions League. Dazu kommen zahlreiche weitere Titel und persönliche Auszeichnungen. Jetzt könnte aber die große Ära des Lionel Messi beim FC Barcelona zu Ende gehen.

Messis Vertrag lief aus

Nach einer für den FC Barcelona enttäuschenden Meisterschaftssaison fuhr der Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft zur Copa America, ohne dass er sich zumindest offiziell bezüglich seiner Zukunft festlegte. Messi, der einen Wechsel bereits im vergangenen Sommer erzwingen wollte, äußerte sich seit Dezember nicht mehr öffentlich zu seinen Absichten und ging Interviews aus dem Weg.

Das spricht für einen Verbleib beim FC Barcelona

Messis bester Freund, Sergio Agüero, wechselt zu den Katalanen. Diese Verpflichtung ist ein gutes Argument für einen Verbleib des Ausnahmespielers. Messi forderte vergangenen Sommer Verstärkungen ein, damit sein Klub nicht nur in der heimischen Liga, sondern auch in der Champions League wieder zu den ganz großen Favoriten zählt. Der Argentinier war mit der Transferpolitik der vergangenen Jahre unzufrieden und tat dies auch medial kund. Der Transfer des Niederländers Memphis Depay könnte Messi nun ebenfalls wohlwollend stimmen. Die Katalanen zahlten für keinen der bislang drei getätigten Transfers – Eric Garcia stieß ebenfalls zur Mannschaft dazu – eine Ablöse, womit auch Spielraum für Messis astronomisches Gehalt vorhanden sein könnte. Joan Laporta, der neue Präsident des FC Barcelona, will Messi unbedingt auch in der kommenden Saison im Barca-Dress sehen und verkündete, dass er „mäßig optimistisch“ wäre, dass es klappen wird. Die „Marca“ spekuliert mit einem neuen Zweijahresvertrag in der Höhe von rund 50 Millionen Euro.

Das spricht gegen einen Verbleib

Bis jetzt gab es keine Einigung und mit Paris Saint-Germain und Manchester City buhlen zwei finanzstarke Klubs um Messi, die dem Argentinier wahrscheinlich ein besseres Angebot unterbreiten können. Die Katalanen sitzen auf einem Schuldenberg und könnten sich irgendwann gezwungen sehen aus den Vertragsverhandlungen auszusteigen. Bei Manchester City würde er auf seinen ehemaligen Trainer Pep Guardiola treffen, bei den Franzosen ist das Zusammenspiel mit seinem alten Vereinskollegen Neymar verlockend.

Vor rund zwei Wochen präsentierte der FC Barcelona die neuen Trikots für die Saison 2021/22 und Messi war beim Fotoshooting nicht dabei. Er fehlte ebenso bei der Gala anlässlich eines Dokumentarfilms über ihn, wo ansonsten der gesamte Vorstand der Katalanen anwesend war. Einige Fans fürchten auch, dass im Notfall Depay Messis Rolle übernehmen wird, da die beiden ein verhältnismäßig ähnliches Spielerprofil aufweisen.

Unser Tipp

Wir denken, dass Lionel Messi noch mindestens eine weitere Saison beim FC Barcelona anhängen wird. Laporta wiederholte mehrmals, dass er nicht aufgeben wird und auch Messi und seine Familie werden sich im Zweifelsfall wohl eher für einen Verbleib in Barcelona entscheiden. Fix ist dies allerdings noch lange nicht, weshalb die Fans des FC Barcelona wohl noch einige Zeit um ihr Aushängeschild zittern werden.