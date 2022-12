Megatalente Jahrgang 2005 (26): Yarek Gasiorowski

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In...

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In dieser Serie analysieren wir die größten Talente der Welt aus dem Jahrgang 2005. Diese Jungstars dürft ihr in den kommenden Jahren nicht aus den Augen verlieren!

Yarek Gasiorowski

IV, 17 (12.1.2005), ESP/POL – Valencia CF

Eines der größten spanischen Verteidigertalente, die man momentan in den Nachwuchsteam der Großklubs findet, ist der polnisch-stämmige Spanier Yarek Gasiorowski. Der Innenverteidiger spielt allerdings nicht in La Masia oder im Nachwuchs von Real Madrid, sondern derzeit beim Valencia CF, wo er seinen Vertrag im vergangenen Sommer bis 2025 mit zwei Jahren Option für den Verein verlängerte.

Mit dem spanischen U19-Teamspieler hat Valencia noch einiges vor und es ist durchaus wahrscheinlich, dass Gasiorowski schon bald dem Kampfmannschaftskader von Valencia angehört. Aktuell spielt er noch in der U19-Mannschaft der Fledermäuse und saß in der zweiten Mannschaft erst einmal auf der Bank, aber Gasiorowski bringt alles mit, um schon bald die eine oder andere Klasse zu „überspringen“.

Der Defensivmann ist 190cm groß, in seiner Altersklasse seinen Kollegen und Gegenspielern weit überlegen. Speziell im Zweikampf- und Kopfballspiel ist dies immer wieder sichtbar – auch in den Juniorennationalteams. Gasiorowski ist aber außerdem auch ein ausgezeichneter Spieleröffner. Als Linksfuß ist er ohnehin äußerst gefragt und dass er auch als Linksverteidiger aufgeboten werden kann, ist ein zusätzlicher Vorteil.

Eine seiner größten Stärken ist aber, dass er ein Spiel lesen kann und sich am Platz perfekt positioniert. Diese Vorzüge im Stellungsspiel machen ihn phasenweise zu einer Art tiefer Sechser und mit seinen schnellen, kurzen Antritten kann Gasiorowski die gegnerische Ordnung stören und die erste Pressinglinie spielerisch überwinden.

Die großen spanischen Klubs haben natürlich schon ihre Fühler nach dem Innenverteidiger ausgestreckt, aber auch international ist der Name kein unbekannter mehr. Borussia Dortmund wollte bereits vor über einem Jahr aktiv werden und den spanischen Youngster verpflichten. Auch heute ist diese Option noch nicht vom Tisch. Im Zuge der Winterpause kam Gasiorowski erstmalig in einem Testspiel der Kampfmannschaft gegen die U21 von Leeds United zum Einsatz. Die Richtung stimmt also für eines der größten Verteidigertalente Spaniens.

Starpotential: 8 von 10