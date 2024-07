Megatalente Jahrgang 2006 (15): Héctor Fort

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In...

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In dieser Serie analysieren wir die größten Talente der Welt aus dem Jahrgang 2006. Diese Jungstars dürft ihr in den kommenden Jahren nicht aus den Augen verlieren!

Héctor Fort

RV, 17, ESP – FC Barcelona

In Serien über die größten Nachwuchstalente eines bestimmten Jahrgangs, muss man zwangsläufig früher oder später in „La Masia“, der berüchtigten Nachwuchsakademie des FC Barcelona vorbeischauen. Dort lernte der 17-jährige Rechtsverteidiger Héctor Fort das Kicken – und mittlerweile ist er bereits nah an der Kampfmannschaft der Katalanen.

Bereits seit er sechs Jahre alt ist trägt Héctor Fort das Trikot des großen FC Barcelona. Im Saisonfinish der abgelaufenen Spielzeit rückte er auch immer wieder in die erste Elf des Traditionsklubs, absolvierte mittlerweile zehn Partien als Rechtsverteidiger, steuerte drei Assists bei. In Spaniens U19-Nationalelf ist der Rechtsverteidiger, der im August seinen 18. Geburtstag feiern wird, seit neuestem gesetzt.

Fort ist ein ausgesprochen intuitiver Rechts- bzw. Flügelverteidiger, der am Ball große Qualitäten mitbringt und seine Rolle sehr offensiv anlegt. Der Teenager ist ein guter Kombinationsspieler und elegant in seinen Bewegungen, sowohl mit, als auch ohne Ball. Besonders im letzten Jahr verbesserte er sowohl seine Laufwege, als auch seine Flankenqualität noch einmal markant, wodurch er den Sprung in die Kampfmannschaft der Blaugrana schaffte.

Der 185cm große Außenverteidiger ist aber auch körperlich bereits sehr weit und verteidigt vor allem am Mann gut. In Laufduellen findet er phasenweise noch etwas zu wenig Zugriff auf den Ballführenden, auch weil er nicht besonders aggressiv attackiert und etwa Tacklings weitgehend auslässt. Dadurch hat er ein wenig den Ruf, nur zu „verfolgen“. Die größten Stärken des Barcelona-Talents liegen definitiv im Spiel mit dem Ball.

Dennoch sind die Unzulänglichkeiten in Forts Spiel allesamt Dinge, die keine unüberwindbaren Probleme darstellen. Speziell die defensiven Abläufe sollten mit mehr Spielpraxis und Routine automatisch verbessert werden. Bei Fort ist definitiv zu erwarten, dass er in seinen beiden verbleibenden Vertragsjahren noch näher an die Stammelf des FC Barcelona herankommen wird und er ist weltweit ganz klar einer der besten Außenverteidiger seines Jahrgangs.

Starpotential 9 von 10

Video: Best of Héctor Fort