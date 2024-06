Megatalente Jahrgang 2006 (2): Endrick

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In...

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In dieser Serie analysieren wir die größten Talente der Welt aus dem Jahrgang 2006. Diese Jungstars dürft ihr in den kommenden Jahren nicht aus den Augen verlieren!

Endrick

ST, 17, BRA – SE Palmeiras / Real Madrid

Über den 17-jährigen Endrick wird bereits in der internationalen Presse geschrieben seit er 15 Jahre alt ist. Er ist das neueste Beispiel eines brasilianischen Wunderkinds, dessen Weltkarriere wohl nur Verletzungen verhindern können. Aktuell kickt der Angreifer in Sao Paulo für Palmeiras, aber sein Transfer zu Real Madrid im kommenden Sommer ist bereits beschlossene Sache. Kostenpunkt für die Madrilenen: Etwa 48 Millionen Euro.

Dabei erinnert Endrick in seiner Spielweise weniger an Ronaldo, Ronaldinho oder Neymar, sondern viel mehr an Diego Maradona. Der brasilianische Goldjunge misst nur 173cm, hat einen tiefen Körperschwerpunkt und eine enorm enge Ballführung. Man hat als Gegenspieler ständig Angst davor, den flexiblen Angreifer zu foulen. Endrick kommt sowohl in der Offensive, aber auch zurückfallend in der Etappe nahezu perfekt in Schnittzweikämpfe, hat durch seine große Dynamik meist seine Füße schneller am Ball als der Gegner.

Zudem ist er auffällig abschlussgewaltig, ist mit dem linken Fuß zwar stärker, schließt aber beidbeinig ab und zeigte das nicht nur bei seinem Noch-Klub Palmeiras, sondern auch schon in der brasilianischen Nationalmannschaft. Für die Selecao stand er nun bereits vier Spielen auf dem Platz, traf im vergangenen März in den Testspielen gegen England und Spanien.

Endrick gilt zudem als hervorragender Dribbler, der vor allem den Weg zwischen zwei Gegenspielern durch sucht und dabei vor allem von seinem extrem explosiven Antritt profitiert. Der Brasilianer kann sich aber mit Mitteln aus der Trickkiste aus schwierigen Situationen befreien und hat bereits das eine oder andere Raunen auf den Tribünen Brasiliens verursacht.

Auch positionstechnisch ist der Youngster ausgesprochen flexibel. Er pendelt gerne auf den rechten Flügel, um sich von dort invers wieder zur Mitte zu bewegen und mit dem starken linken Fuß abzuschließen. Zudem trifft man ihn auch häufig im Zehnerraum an, wo er Bälle absammelt und mit seiner Dynamik nach vorne trägt. Damit sorgt er auch immer wieder für Unordnung in den gegnerischen Reihen und es ist ausgesprochen schwierig über 90 Minuten kaltzustellen – oder gar zu verfolgen.

Wie viele junge Spieler muss aber auch er noch an seiner Effizienz und Konstanz arbeiten. In der laufenden Saison 2024 – Brasilien spielt nach dem Kalender – kommt er in allen Bewerben bereits auf 21 Spiele und etwa 1.600 Einsatzminuten, dabei aber „nur“ auf vier Tore und zwei Assists. In der vergangenen Spielzeit traf Endrick, phasenweise erst 16 Jahre alt, aber 14-mal in 53 Partien.

Im Sommer wird der Jungstar nach Madrid übersiedeln. Ob er auf Anhieb bei den „Königlichen“ Fuß fassen kann, ist noch unklar. Es wirkt zugleich aber auch unwahrscheinlich, dass Real seinen Goldjungen verleihen wird. Wahrscheinlicher ist sicher eine Variante, in der man den 17-Jährigen nach und nach zu Spielen verhilft, wie es etwa Barcelona mit dem noch jüngeren Lamine Yamal gemacht hat. Bevor Real bei Endrick am Transfermarkt zuschlug, bissen sich bereits PSG, Barcelona, Chelsea, die Bayern und Manchester United die Zähne aus – Endrick ist demnach ein Talent, das Real nicht aus den Augen lassen, geschweige denn verleihen wird.

Starpotential 10 von 10

Video: Best of Endrick