Megatalente Jahrgang 2006 (28): Jon Martín

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In...

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In dieser Serie analysieren wir die größten Talente der Welt aus dem Jahrgang 2006. Diese Jungstars dürft ihr in den kommenden Jahren nicht aus den Augen verlieren!

Jon Martín

IV, 18, ESP – Real Sociedad

Der Innenverteidiger Jon Martín ist derzeit einer der spannendsten Spieler aus der hervorragenden Akademie von Real Sociedad. Der junge Rechtsfuß aus San Sebastián ist eine Konstante in Spaniens U19-Nationalelf und darf mittlerweile auf sieben Einsätze für die Kampfmannschaft von Real Sociedad zurückblicken. Dabei sammelte er auch bereits Erfahrung auf europäischer Ebene.

Besonders auffällig ist, dass der Abwehrspieler, der mit 186cm Körpergröße kein typisches Innenverteidiger-Gardemaß aufweist, enorme Torgefahr ausstrahlt und bei offensiven Standardsituationen bereits agiert wie ein routinierter, abgebrühter Spieler. Noch interessanter machen ihn jedoch seine technischen Fähigkeiten und Stärken im Aufbauspiel.

Jon Martín ist mit einem ausgezeichneten Stellungsspiel ausgestattet und im Aufbauspiel mit dem Ball derjenige, der linienbrechende Pässe sucht. Speziell seine Diagonalbälle in die Spitze sind stets gut durchdacht und ausgesprochen genau vorgetragen. Zudem ist der 18-Jährige ein Spieler, der sich auch für die Drecksarbeit nicht zu schade ist, viele Tacklings einstreut und beinhart zu Werke geht, weshalb Real Sociedad ihn bereits fix in die erste Mannschaft hochzog.

Dort ist er aktuell der fünfte Innenverteidiger im Team, was die Lage nicht einfach macht. West-Ham-Leihspieler Aguerd, sowie Pachecho, Elustondo und Zubeldia stehen in der Kaderhierarchie noch vor ihm – allerdings sollte er gerade am mittlerweile 30-jährigen Elustondo in absehbarer Zeit vorbeiziehen können. Dass Real Sociedad mit Martín einen Langzeitplan verfolgt zeigt auch die lange Vertragslaufzeit bis Sommer 2030.

Grundsätzlich hat der Innenverteidiger alles, um auf lange Sicht spanischer Teamspieler werden und Schlüsselakteur in einem Top-Team sein zu können. Da er aber nicht die ganz außergewöhnlichen Fähigkeiten wie etwa Barcelonas Pau Cubarsí mitbringt, ist vorerst noch viel Geduld gefragt. Der Pool an starken Innenverteidigern ist durchaus groß und Martín könnte wohl noch länger darauf warten, eine wirklich dauerhafte Chance zu bekommen. Die gilt es dann allerdings zu nutzen. Das grundsätzliche Potential für eine große Karriere ist aber definitiv gegeben.

Starpotential: 8 von 10