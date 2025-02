Spätestens seit dieser Saison beschäftigt sich der Liverpool FC mit dem Vertrag von Innenverteidiger Virgil van Dijk. In der jüngeren Vergangenheit wurde der 33-Jährige...

Spätestens seit dieser Saison beschäftigt sich der Liverpool FC mit dem Vertrag von Innenverteidiger Virgil van Dijk. In der jüngeren Vergangenheit wurde der 33-Jährige immer wieder mit einem ablösefreien Abgang zum FC Barcelona in Verbindung gebracht. Gleiches gilt für Joshua Kimmich vom FC Bayern München, dessen Vertrag zum Ende der Saison 2025/26 ebenfalls ausläuft. Die Katalanen scheinen jedoch einen anderen Plan zu verfolgen. Nach Berichten von Mundo Deportivo soll sich Blaugrana intensiv mit der Verpflichtung von Jonathan Tah beschäftigen.

Kein ablösefreier Kimmich-Wechsel im Sommer?

Gerade mal zwei Wochen ist das Wintertransferfenster geschlossen, und schon beschäftigen sich die Vereinsverantwortlichen mit der Kaderplanung für die neue Saison. Ein Name, der in diesem Zusammenhang immer wieder fällt, ist Joshua Kimmich. Wie geht es mit dem 30-jährigen deutschen Teamspieler weiter? Steht ein Abgang des Mittelfeldmotors an oder verbleibt er in der bayerischen Landeshauptstadt? Fragen, die vor allem Sportvorstand Max Eberl besonders interessieren. Nach den Aussagen des Sportchefs vom vergangenen Samstag möchte der Mittelfeldstratege dem FC Bayern München treu bleiben. „Joshua möchte bei Bayern München bleiben, er möchte mit uns die Champions League gewinnen! Sonst würden wir ja nicht reden“, betonte Eberl im Rahmen des Topspiels gegen Bayer 04 Leverkusen (0:0). Ob der defensive Spielmacher seine Karriere tatsächlich in München fortsetzt, ist dennoch weiter offen. Dessen ist sich die Konkurrenz aus dem Ausland bewusst, weshalb einige internationale Spitzenmannschaften ihr Interesse an einem Engagement bekunden. Neben einem Wechsel zu Manchester City in die Premier League oder zu Real Madrid stand schon vor der Saison ein Transfer zum FC Barcelona und seinem ehemaligen Trainer Hansi Flick im Raum. Die Katalanen jedoch scheinen von einer Vertragsunterschrift Abstand zu nehmen.

In einer engen Absprache zwischen Kaderplaner Deco und Flick, unter dem Kimmich sowohl bei den Münchenern als auch in der Nationalmannschaft auflief, distanzierten sich die Katalanen vom zentralen Mittelfeldspieler. Mit Gavi, Marc Casado, Pedri, Marc Bernal und dem Niederländer Frenkie de Jong kann Blaugrana ohnehin eine große Qualität aufbieten.

Jonathan Tah statt Virgil van Dijk

Auch das Interesse an LFC-Verteidiger Virgil van Dijk scheint nun endgültig vom Tisch zu sein. Für die Verantwortlichen der Katalanen soll der Routinier schlichtweg zu alt sein und zu wenige Alternativen für die Zukunft bieten können. Stattdessen bemüht sich der FC Barcelona um eine Verpflichtung des deutschen Meisters und Nationalspielers Jonathan Tah. Der 29-jährige Abwehrchef von Bayer 04 Leverkusen ist nicht nur deutlich jünger als sein niederländisches Pendant, sondern könnte sich auch sehr schnell in das Team der Katalanen integrieren. Mit Keeper Ter Stegen träfe Tah auf einen alten Bekannten aus dem deutschen Nationalteam, wo er bereits unter Flick auflief. Auch Tah ist zu Saisonende ablösefrei zu haben und scheint sich nach den Angaben von Mundo Deportivo bereits mit dem spanischen Top-Klub einig zu sein.

Für den konstanten Defensivmann wäre die Station in Spanien gleichzeitig die erste Auslandserfahrung in seiner Karriere. Gemeinsam mit Jules Koundé könnte er in der Abwehr der Katalanen ein kongeniales Duo bilden, das sich perfekt ergänzt. Neben dem spielstarken und technisch feinen Innenverteidiger Koundé würde Tah vor allem mit seiner körperlichen Robustheit, Geschwindigkeit und Spielübersicht hervorstechen. In der laufenden Spielzeit musste Tah bislang nur in einem Spiel krankheitsbedingt pausieren, während er im DFL-Supercup zur Halbzeit eingewechselt wurde. Jede weitere Partie stand der 195 cm große Verteidiger von Beginn an auf dem Platz. Insgesamt absolvierte er im Dress der Werkself 386 Pflichtspiele.