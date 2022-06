Real Madrid holt Rüdiger und US-Torhütertalent Slonina

Das Transferfenster für den Sommer 2022 eröffnet erst im Juli und dennoch gibt es bereits jetzt zahlreiche Übertritte von Spielern und Trainern. Wir liefern...

Das Transferfenster für den Sommer 2022 eröffnet erst im Juli und dennoch gibt es bereits jetzt zahlreiche Übertritte von Spielern und Trainern. Wir liefern euch regelmäßig Updates über die spannendsten Transfers, die größten Talente, die den nächsten Schritt wagen wollen und die interessantesten Trainerbestellungen. Immer in einem kompakten Viererpaket.

Antonio Rüdiger

IV, 29, GER | Chelsea FC – > Real Madrid

Fünf Jahre lang verbrachte der 50-fache deutsche Nationalspieler Antonio Rüdiger beim Chelsea FC. Nun zieht der 29-Jährige weiter zum Champions League Sieger nach Madrid und wird damit Teamkollege von David Alaba. Der in Berlin geborene Sohn sierra-leonischer Einwanderer wechselte im Sommer 2017 um 35 Millionen Euro von der AS Roma nach London und erfüllte dort nun seinen Fünfjahresvertrag, gewann mit den Blues unter anderem die Champions League. In 203 Spielen für Chelsea erzielte Rüdiger zwölf Tore und bereitete sieben weitere vor. Zu Real Madrid wechselte der Innenverteidiger nun ablösefrei und unterschrieb einen Vertrag bis 2026.

Gabriel Slonina

TW, 18, USA | Chicago Fire – > Real Madrid

Das größte Torhütertalent der Vereinigten Staaten wechselt zu Real Madrid. Der 193cm große Gabriel Slonina, ein US-Amerikaner, der auch den polnischen Pass besitzt, wurde erst vor wenigen Wochen 18 Jahre alt und war Objekt der Begierde für mehrere europäische Spitzenteams. So wollten etwa die Bayern den Youngster, der bereits 24 Spiele in der Major League Soccer bestritt unter Vertrag nehmen. Den Zuschlag bekamen nun aber die „Königlichen“, über die Ablösesumme ist bisher nichts bekannt. Das bedeutet wohl auch, dass das ukrainische Torhütertalent Andriy Lunin zum vierten Mal verliehen wird: Der 23-Jährige wurde bisher von Real Madrid an Leganés, Valladolid und Oviedo verliehen und bestritt bisher mehr Spiele für die ukrainische Nationalmannschaft (6), als für die Kampfmannschaft von Real Madrid (5).

Elvin Ibrisimovic

ST, 23, AUT | FC Vaduz – > FC Dornbirn

Elvin Ibrisimovic ist einer der Spieler, die wir vergangene Saison noch jede Woche in unserem Junglegionärscheck beleuchteten. Der frisch gebackene Liechtensteiner Cupsieger verlässt seinen Klub nun aber nach 1 ½ Jahren und wechselt leihweise nach Dornbirn. In der vergangenen Spielzeit hatte der 186cm große Angreifer nur 13 Pflichtspiele für Vaduz bestritten und dabei zwei Tore erzielt. Sein Vertrag bei Vaduz läuft noch bis 2024, nun geht’s aber leihweise für ein Jahr in seine Vorarlberger Heimat.

Mario Konrad

ST, 39, AUT | First Vienna FC – > SV Leobendorf

Einer der ganz großen Haudegen des österreichischen Fußballs kehrt zu seinem Ex-Verein zurück. Vor drei Jahren war Mario Konrad von Leobendorf zur Vienna gewechselt und hatte in der vergangenen Saison – der Aufstiegssaison der Vienna – 10 Tore in 23 Pflichtspielen erzielt. Ins Profigeschäft folgt er dem ältesten Fußballklub Wiens allerdings nicht. Konrad bleibt in der Ostliga und wechselt erneut zu Leobendorf. Der Vorjahresvierte brauchte nach dem Abgang mehrerer Routiniers einen neuen Leithammel, den man im 39-jährigen Konrad mit Sicherheit gefunden hat.