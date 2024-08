Spektakuläre Spielerrochade zwischen Atlético Madrid und Chelsea

Die Sommertransferzeit neigt sich bereits dem Ende zu und es gibt nahezu täglich mehrere, interessante Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne. Wir fassen...

Die Sommertransferzeit neigt sich bereits dem Ende zu und es gibt nahezu täglich mehrere, interessante Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne. Wir fassen die neuesten Transfers zusammen – wie immer in kompakten Viererpaketen!

Moise Bombito

IV, 24, CAN | Colorado Rapids – > OGC Nizza

Mit Moise Bombito wechselt ein kanadischer Nationalspieler, der zuletzt auch auf dem Zettel von Red Bull Salzburg stand ins französische Nizza. Der 24-Jährige kostet den Ligue-1-Klub sieben Millionen Euro Ablöse und die Salzburger müssen sich auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger anderweitig umsehen. Bombito spielte zuletzt 1 ½ Jahre in der US-amerikanischen Major League Soccer und kam für die Colorado Rapids auf 34 Einsätze und zwei Tore. Neben Salzburg soll auch Lyon am zwölffachen Teamspieler drangewesen sein.

Georginio Rutter

ST, 22, FRA | Leeds United – > Brighton & Hove Albion

Der französische U21-Teamstürmer Georginio Rutter verlässt Leeds United nach 1 ½ Jahren und wechselt in die Premier League zu Brighton. Rutter wechselte einst 18-jährig aus dem Nachwuchs von Stade Rennes um nur 750.000 Euro zur TSG 1899 Hoffenheim, wo er innerhalb von zwei Jahren mit elf Toren und acht Assists in 64 Partien überzeugte und schließlich um 40 Millionen Euro von Leeds aus seinem langfristigen Vertrag losgeeist wurde. Auch in Leeds erwies sich Rutter als wichtige Stammkraft, aber nach dem Abstieg und dem danach knapp verpassten Wiederaufstieg, orientiert sich der Franzose nun neu. Bei Brighton, das 46,7 Millionen Euro Ablöse bezahlte und Rutter damit zum teuersten Spieler der Vereinsgeschichte macht, unterschrieb er einen Vierjahresvertrag.

Conor Gallagher

ZM, 24, ENG | Chelsea FC – > Atlético Madrid

Chelseas spielstarker Abräumer Conor Gallagher verlässt die Blues und wechselt für fünf Jahre nach Spanien zu Atlético Madrid, das 42 Millionen Euro für den 18-fachen englischen Teamspieler bezahlt. Gallagher spielte sein gesamtes Leben für Chelsea, wurde in jungen Jahren nach Charlton, Swansea, West Bromwich und zu Crystal Palace verliehen, avancierte aber vor allem in der vergangenen Saison zu einer wichtigen Stammkraft bei seinem Heimatklub. Insgesamt kam der Box-to-Box-Midfielder für Chelsea zu 95 Pflichtspieleinsätzen, erzielte je zehn Tore und Assists. Zuletzt wurde auch über einen möglichen Transfer zu Aston Villa oder Tottenham gemunkelt.

Joao Felix

ST, 24, POR | Atlético Madrid – > Chelsea FC

Als Gegendeal zum Gallagher-Transfer holt Chelsea mit Joao Felix einen Spieler, der bereits im Frühjahr 2023 das blaue Trikot trug. Damals blieb das einstige portugiesische Megatalent mit nur vier Toren in 20 Spielen hinter den Erwartungen, aber die Blues investieren nun doch noch einmal 52 Millionen Euro, um Joao Felix mit einem langfristigen Vertrag bis 2031 auszustatten. Der 41-fache Nationalspieler war im Sommer 2019 um unglaubliche 126 Millionen Euro zu Atlético gewechselt, hatte die großen Erwartungen aber nie erfüllt und wurde in der vergangenen Saison, unmittelbar nach seinem ersten Chelsea-Intermezzo nach Barcelona verliehen, wo er auf zehn Tore und sechs Assists in 44 Spielen kam. Bei Chelsea ist Felix in der laufenden Transferzeit nach seinem Landsmann Pedro Neto nur der zweitteuerste Einkauf bei den Blues, die bisher insgesamt 240 Millionen Euro für zehn neue Spieler ausgaben.